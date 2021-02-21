MSB'den son dakika açıklaması! Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı!

MSB, ''Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.'' açıklamasında bulıundu.