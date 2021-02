İstanbul ne zaman normalleşecek? Normalleşme için tüm gözler o tarihte! Kafe, restoran, lokanta…

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, 'Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak' paylaşımında bulundu.



İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.



EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI



Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.



'İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR'



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre, Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:



'Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart.'



GÖZLER 1 MART'TA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'İllerimizi, bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz' demesinin ardından gözler aylardır kapalı olan lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerine çevrildi.



'UMUDUMUZ KALMADI'



Bağcılar Meydanı ve çevresinde hizmet veren kafe ve restoranlar durumu nasıl karşılıyor? Yeni normalleşme sürecine hazır olup olmadığını sorduğumuz börekçi Yavuz Özgür, 'Yeniden açılmayı dört gözle bekliyoruz. Bu süreçte işlerimiz çok düştü. Önceki normalleşme sürecinde zaten tedbirlerimiz almıştık. Yeni normalleşmede neler olacak bilmiyoruz. 45 dakika kuralıyla açılacaksa hiç açılmasın' diye konuştu.



Restoran işletmecisi Tolgahan Parçaoğlu ise 'Herhangi bir hazırlığımız yok. Umudumuz da yok. 1 Mart dendi ama 1 Mart'tan sonra belli yerlerin açılacağı söylendi.



Biz umutsuzuz çünkü risk kriterlerine göre İstanbul'da ilk etapta bir esneme beklemiyoruz' derken bir başka restoran işletmecisi Menderes Yılmazsu da, 'Nasıl açılacağımıza dair belirli bir şey yok. Restoranımız büyük, her türlü önlemi alabiliriz. İşlerimizde yüzde 50 düşüş var. Bir müşteri 45 dakikada oturabilecek olsa da açılmamız biraz olsun işlerimizi düzeltebilir' diye konuştu.



HAZIRLIKLARA BAŞLADIK



Kafe ve restoranların yoğun olduğu Şirinevler Meydanı ve çevresinde konuştuğumuz esnaf açılmaya hazır olduklarını belirtti. Meydandaki lokanta işletmecisi Taner Sural, 'Hazırlığımız zaten vardı. Ekstra bir şeyler isterlerse onlara da hazırlarız. Gerekirse her masada bir kişi de oturtabiliriz. Müşterimiz 45 dakikada yemeğini yiyebilir. O yüzden bu süre bize yeter' dedi.



'1 Mart için hazırlıklarımızı yapmaya başladık' diyen restoran işletmecisi Günay Özben da, 'Güvenli işletme sertifikası almak için başvurumuzu yaptık. Eylem planımızı hazırladık. Pandeminin başından beri zaten tedbirliydik. Açılırsa işlerimizde hemen bir düzelme beklemiyoruz. Ama artık bir an önce açılmayı bekliyoruz' şeklinde konuştu. Kafe işletmecisi Sadi Çelik ise, 'Artık ayakta kalabilmek için açılmamız lazım' diyor.



Günün 24 saati hareketli olan Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresindeki işletmelerde büyük bir heyecanla 1 Mart'ı bekliyor.



'Bir önceki kısıtlamada tüm önlemlerimizi almıştık zaten' diyen kafe işletmecisi Nuri Bulcan, 'Yeni kurallar ne olacak bilmiyoruz şu an. Kafe için bahsedilen 45 dakika kuralı saçma. İnsanlar buraya boş zamanını değerlendirmeye geliyor. 45 dakika oturduktan sonra 'kalk git' nasıl diyelim' dedi.



Kafe işletmecisi Burhan Can da şunları söyledi: 'Kafelerin HES koduyla mekanın kapasitesine göre 45 dakika süreyle müşterilerin alınacağı söyleniliyor. Ben burada ortam, zevk satıyorum. Dolayısıyla 45 dakika dolmadan müşteriye 'Son beş dakikanız, son bir dakikanız, toparlanın' demek çok mümkün değil. Kafeler insanların sosyalleşmesi içindir. Uzun süre oturulur. Şu an aç, sefil, perişanız. Burası internet kafe değil ki dakikanız doldu diyeyim.'



İŞLETMELER BİR YOLUNU BULUR



İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta çarşı esnafı işlerinin kötü olduğunu belirterek normalleşmeyle birlikte açılmayı beklediklerini belirtiyor. Kebapçı Atilla İledi, 'Pandemi sürecinde belirtilen kurallara göre işletmemizi uygun hale getirdik. Yarın açılacakmış gibi hazırız. Esneme olursa da biz bütün önlemleri alarak hazırız. HES kodu taraması yapabiliriz. Zorlu bir süreç hep birlikte atlatacağız' derken;



Kafe işletmecisi Tarkan Topçu, 'Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Müşteriye ne satabiliriz, bunları müşteriye nasıl sunarız. Neyle servis yaparız hazırlığına başladık. Müşteriyi HES koduyla alıp adisyona oturduğu yazılan saatten 45 dakika dolup dolmadığına bakılacak. Bu 45 dakikayla işletmeler bir yolunu bulur oynar. Kafe ve restoranlar buna bir çözüm yolu bulur' açıklamasında bulundu.