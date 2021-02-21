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FETÖ casusu Enver Altaylı'nın bilgisayarından hem CIA hem Rus istihbaratı çıktı

Hakkında 42 yıl hapis cezası istenen FETÖ casusu Enver Altaylı hakkında savcı 74 sayfalı mütalaasını sundu. Altaylı'nın FETÖ'nün karar mekanizmasında etkili olduğuna dikkat çekilirken, "Sanığa ait dijital deliller arasında ABD gizli servisi CIA için çalıştığı anlaşılan Michael Semple ile ortak yazdığı dokümanlar ve Rus istihbaratına ait belge bulundu" denildi.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 07:38
FETÖ casusu Enver Altaylı'nın bilgisayarından hem CIA hem Rus istihbaratı çıktı

ski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, savcılığın kapsamlı bir delil değerlendirmesi yaptığı anlaşıldı.

Mahkemeye sunulan 74 sayfalık mütalaada, Enver Altaylı'nın FETÖ'nün karar alma mekanizması içerisinde yer aldığı iddia edildi. Sanığın FETÖ yöneticileriyle birlikte hareket ettiği, ayrıca ABD istihbarat örgütü CIA ile ilişkide olan kişilerle de irtibatta olduğuna dikkat çekildi.

DİJİTAL DELİLLER HUKUKA UYGUN
Dosyaya giren dijital delillerin sanık tarafından kabul edilmediği, sonradan oluşturulduğu yönünde iddialarda bulunduğunun hatırlatıldığı mütalaada, bunun doğru olmadığı, elde edilen dijital delillerin gerek fiziki yapısı gerekse içeriği itibarıyla bir tahrifat ve değişikliğe uğramadığının teknik olarak tespit edildiği anlatıldı.

FETÖ'NÜN KARAR MEKANİZMASINDA
Altaylı'nın FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan ile ilişkisi, dosyada bulunan FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yazdığı içinde övücü ifadelerin yer aldığı mektup, aynı mektupta Kaşif Kozinoğlu ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a ilişkin değerlendirmeleri, FETÖ üyeleri ile telefon trafiği, Özbekistan ve Kazakistan'da FETÖ okulları açılması için gösterdiği çabalara da dikkat çekildi.

Sanığın bilgisayarında ele geçirilen, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yanıltıcı bilgilerin yer aldığı rapora da işaret edilerek, "söz konusu raporun yayınlanmadan önce sanıktan düzeltme veya danışmanlık konusunda bilgisine başvurulduğu, onayından veya görüşünden sonra yayınladığı, bu kapsamda sanığın örgüt içerisinde karar alma mekanizması içerisinde yer aldığının kabulü gerekir" değerlendirilmesi yapıldı.

RUS İSTİHBARAT BELGESİ BULUNDU
Mütalaada sanığın cep telefonunda, "RF Silahlı Kuvvetler İdaresi Altında Suriye Silahlı Kuvvetlerin Türkiye Sınırı Yakınlarında Aşamalı Eylem Programı" başlıklı bir belgeye ulaşıldığı, söz konusu belgenin Rusya İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğuna da dikkat çekilerek, "resmi istihbarat görevi olmayan sanık bu tür gizli istihbarati belgelere ve bilgilere ulaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

GÜLEN'E MEKTUPLA BİLGİ VERİYORDU
Mütalaada, Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen belgelerde, bir dönem ABD gizli servisi CIA için çalıştığı anlaşılan Michael Semple ile ortak yazdığı dokümanlarda, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların itibarsızlaştırmaya çalışıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sanık tarafından kendi imkanları ile takip ettirildiğine ilişkin değerlendirmeleri bulunduğu ifade edildi ve "Sanığın farklı algı yaratacak dokümanların oluşturulma sürecinde yer aldığı anlaşılmaktadır" denildi. Altaylı'nın faaliyetleriyle ilgili doğrudan FETÖ lideri Fethullah Gülen'e mektup yazarak bilgi verdiği, darbenin örgütle bir alakası olmadığına ilişkin propaganda dokümanlarında karar alıcı olarak yer aldığı belirtildi.

Fethullah GülenÖzbekistanİlker BaşbuğSuriyeKazakistan

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