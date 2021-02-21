CHP'de büyük panik! İnce'nin partisi ile köşeye sıkışan Bay Kemal'in oyunu bozuldu! Berat Albayrak'a iftiralarla suni gündem çabası!

CHP'den aylardır Türkiye'nin her noktasından son dakika tecavüz ve taciz haberleri peş peşe geldi. PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP ile girdiği ittifakla adı 'PKK'nın yedek kulübesi'ne çıktı. Bu da yetmedi Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile köşeye sıkışarak panikleyen CHP, son günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yalan ve iftiralarla dolu suni bir gündem yaratma çabasına girdi.





Merkez Bankası'nın rezervlerinin buharlaştığı yalanını ortaya atan CHP ve yandaş medyasının asıl derdinin terör, tecavüz ve İnce'nin yeni partisi ile parçalanma tehlikesindeki CHP'nin paniğini gizlemek olduğu ortaya çıktı.



Akıllarınca suni bir gündem yaratan CHP ve yalan medyası Berat Albayrak üzerinden yeni bir algı operasyonuna başladılar. Tüm dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik çöküşteyken parlayan Türkiye'ye çamur atanlar dış düşmanlar değil, içimizdeki düşman CHP ve medyası oldu.



Merkez Bankası'nın rezervlerinin buharlaştığı yalanını ortaya atanların asıl dertlerinin ise kendi kirli çamaşırlarının üstünü örtmek olduğu ortaya çıktı.



MUHARREM İNCE'NİN PARTİ LOGOSU BELLİ OLDU



Son günlerde sürekli olarak skandallar ile gündeme gelen CHP, kopuşları durduramıyor. CHP'nin genel kurultayında aleni bir şekilde dışlandığı görülen Muharrem İnce, istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına başlamış, söz konusu durum CHP'de tedirginliğe yol açmıştı.



CHP yönetiminden rahatsız olan 10 milletvekilinin de İnce'nin yeni partisine geçeceğine ilişkin açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini iyice köşeye sıkıştırdı.







Gelen son dakika haberine göre Muharrem İnce'nin parti logosu da belli oldu. İnce, Memleket Partisi adı altında kurduğu partisinin logosu için Türk Patent'e başvuruda bulundu. CHP içindeki yeni parti kaosu ve taciz, tecavüz skandallarını kamufle etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ayak takımı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı.







'YOK OLMA, BUHAR OLMA İHTİMALİ YOKTUR'



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çirkin iftira ve karalama kampanyalarına karşı harekete geçti. Berat Albayrak'ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada 'Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.' denildi.



ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK



Açıklamada 'Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır.' ifadelerine yer verildi.



TANTANACI EKONOMİSTLER VE CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ!



Kerem Alkin'in 'Merkez Bankası rezervleri ve çarpıtmalar' başlıklı 12 Şubat tarihli yazısında tüm detaylarıyla anlatıldı.



Ekonomi 'birleşik kaplar' mekanizmasıdır. Bu nedenle, ne mal, ne hizmet, ne de para yoktan var olmaz, varken yok olmaz.



Ekonomik hayat dediğimiz mekanizma bir tarafta üretimle ilgili kaynakların, diğer tarafta finansal kaynakların sürekli el değiştirdiği, ekonominin çarklarının buna göre döndüğü bir alandır.



Bir süredir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerine yönelik olarak, 'kaybolduğu', 'buhar' olduğuna dair, ekonominin mantığına ve kabul görmüş gerçeklerine aykırı şekilde ortada dolaşan iddiaları hayretle takip etmekteyim.



Oysa, döviz rezervlerinin artış ve azalışlarının gerekçeleri basit ve yalındır. Öncelikle, gerekçesi ne olursa olsun, bir ülkeye dünyadan net döviz girişi doğal olarak merkez bankalarının döviz rezervlerini artırır.



Bu gerekçe, Çin, Japonya, Güney Kore veya Almanya için dünyaya sattığı mal ve hizmetten elde ettiği net döviz girişiyle olur. Suudi Arabistan veya Katar için ise net enerji ihracatçısı olması nedeniyle...



Bir başka ülke, örneğin Türkiye veya Brezilya için ise mal ve hizmet ticaretinden döviz açığı verse de doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve dış kaynak yoluyla net sermaye girişi sayesinde giren döviz ile de bir ülke döviz rezervlerini artırabilir.



FIKRA BU KADAR BASİT



Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, 'Muhalefet iç sorunlarını tabanlarından gizlemek için Berat Albayrak'ı karalıyor. Pandemide ülkesini IMF'ye muhtaç etmeyen, tarihin en büyük doğalgaz rezervini bulan Albayrak'ı IMF ile otel lobilerinde gizlece görüşenler eleştiriyor. Fıkra bu kadar' dedi.



Şahin, 'İnce'nin partisinin logosu. Berat Albayrak bahane. Asıl mesele İnce'nin tabanlarında estireceği rüzgarı kesmeye çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ İSTİFALARI ÖNLEMEK İÇİN TALİMAT



Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni istifalar olmaması için ikinci formül hayata geçirildi. Teşkilatları bir arada tutmak için belediye başkanları da devrede CHP'de yeni istifalar olmaması için genel başkan yardımcılarının ardından belediye başkanları da devrede. Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediye başkanları parti teşkilatı temsilcileri ile bir araya gelecek. Bazı belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu görüşecek. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına talimat verdi. Belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kollarında partiden kopuş olmasını istemiyor. Genel başkan yardımcıları il ziyaretlerini kısa süre içinde tamamlayacak. İl ve ilçe belediye başkanları örgüt temsilcileri ile bir araya gelecek. Örgütlerle görüşme sadece belediye başkanları ile sınırlı kalmayacak. Muharrem İnce'ye yakın isimlerle Kılıçdaroğlu özel olarak görüşecek. Bu isimlerin arasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kılıçdaroğlu kısa süre önce bir araya geldi.



'EN ÇOK VEKİLLİ GRUP OLACAĞIZ'



42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak 'TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız.' ifadelerini kullandı.



KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!



Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan 'Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı' nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.



10 ARALIK HAREKETİ



CHP içindeki 10 Aralık Hareketi'nin İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa taslağından ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten Kavasoğlu bu durumun nedenini de açıkladı. Anayasa'da 'Türk' kelimesi yerine 'Türkiye vatandaşı' kavramının kullanılmasının istendiği için parti içinde sorun yaşandığı belirtildi.