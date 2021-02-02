Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Koronavirüs testinde yöntem değişiyor

Son dakika... Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere 'mutasyon tespit kiti' yollayan bakanlık, testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılması talimatını verdi.



Sağlık Bakanlığı, COVID-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutant virüsü tespit için yeni bir kit yolladı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bundan böyle testi pozitif çıkanlara, mutant virüsü tespit eden yeni bir kitle ikinci kez test yapılacağını söyledi. "Böylece mutant virüsün ülkedeki yayılımını görmüş olacağız" diyen Kurugöl yaptığı son dakika açıklamalarında şu bilgileri verdi:



17 İLDE 128 KİŞİDE GÖRÜLDÜ AMA...



"Son 7 gündür ülkemizdeki vakalarda kayda değer bir artış söz konusu. Bunda iki neden etkili olabilir. Birincisi virüsün mutasyona uğraması, ikincisi ise son günlerde özellikle yarıyıl tatili ile artan sosyal hareketlilik ve önlemlere daha az uyulması. Ülkemizde şu anda İngiltere kökenli olan mutasyonun 17 ilde 128 kişide görüldüğü bildirildi.



BİRÇOK MUTASYON OLABİLİYOR



Virüsün özelliğinden dolayı birçok mutasyon olabiliyor. İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bildirilen sayının çok daha üzerinde mutant vaka olabileceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif çıkan her vakada rutin mutasyon araştırması yapılmıyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı COVID-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler yolladı. Bu hafta içinde artık testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden kit ile ikinci bir test yapılacak. Bu yapılmaya başlanınca da mutant kökenli virüsün Türkiye'de yüzde kaç görüldüğünü, şubatın ilk yarısında daha iyi değerlendirebileceğiz.



