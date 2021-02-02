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İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. Ulaşıma kapanan Karşıyaka Anadolu Caddesi'nde çok sayıda araç ve otobüs su içinde kaldı. Emniyet güçleri yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Bu kareler akıllara şehit polis memuru Fethi Sekin'i getirdi. İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sekin, görevi süresince sürücülerin ve yayaların yardımına koşarken kayganlaşan yola kum döktüğü görüntüler de hala hafızalarda.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 13:56
İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı.

Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.



İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.Ulaşıma kapanan Karşıyaka Anadolu Caddesi'nde çok sayıda araç ve otobüs su içinde kaldı. Emniyet güçleri yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu.

Polis memurlarının bu fedakarlıkları İzmir'in şehit trafik polisi Fethi Sekin'i akıllara getirdi. Görev yaptığı süre boyunca herkesin sevgi ve saygı beslediği Fethi Sekin sürücülerin ve yayaların da yardımına koşan bir isim oldu.

Sekin'in kayganlaşan yola kum döktüğü kareler de hala hafızalarda ve sosyal medya sık sık paylaşılıyor.





Fethi SekinÇetin EmeçZiya GökalpKarşıyaka

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