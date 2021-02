İhtiyacınıza Göre Hosting Paketi Seçin

Sınırsız hosting paketlerinin sağladığı avantajlar arasında sınırsız web sitesi barındırma özelliği de bulunuyor.



Çok sayıda web sitesinin tek bir hosting paketi altında barındırılması proje maliyetlerini düşüren ve yönetimlerini kolaylaştıran hosting çözümlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sınırsız hosting paketlerinde kullanıcılar oluşturacak oldukları tüm projeler için sınırsız disk alanına sahip olabiliyorlar. Böylece sitelerinde kullanacak oldukları görseller ve diğer dosyalar için depolama alanı sorunu ile karşı karşıya kalmıyorlar. Web sitelerinin her sayfa gösterimi sitenin trafik kotasına yansıyor. Eğer hosting paketinin sağlamakta olduğu trafik kotası aşılırsa ilgili web sitesinin yavaşlaması hatta fazla kaynak kullanımından dolayı kapanması söz konusu olabiliyor. Sınırsız hosting paketleri ise sağlamakta oldukları limitsiz trafik özelliği ile bu tür durumların yaşanmasını engelleyebiliyor. Veri tabanı, web sitelerine ait verilerin depolandığı sistemler olup kullanıcılar veri tabanı içerisinde tablolar oluşturabiliyor ve web sitelerini kolaylıkla yönetebiliyor ve gerekli gördüklerinde görüntüleyebiliyorlar. Sınırsız hosting paketlerinin sağladığı avantajlar sayesinde MySQL veri tabanı oluşturabiliyor ve bu sayede projelerinin yönetimini kolaylaştırabiliyorlar. Ayrıca ekstra veri tabanı ihtiyaçlarının doğması sonucunda ortaya çıkabilecek maliyet artışlarının da önüne geçebiliyorlar. Hosting paketlerinin tamamı kullanıcılarının belirli sayıda e-posta hesabı oluşturmalarına izin veriyor olsa da sınırsız hosting paketi sahipleri web siteleri için limitsiz e-posta hesabı oluşturma avantajına sahip oluyorlar. Bu özellik özellikle kurumsal siteler için son derece önemli bir özellik olarak kabul ediliyor.



Hosting Hizmetinizi Doğru Seçmek Web Sitenizin Performansını Artırır



Kullanıcıların web sayfalarının verilerinin ve bilgilerinin barındırıldığı ve kullanıcıların bu sayfalara ulaşabilmesini sağlayan sunucular web server, web sayfasının barındırılma işlemi ise web hosting olarak adlandırılıyor. Web hosting hizmetleri kapsamında web sayfaları, resimleri ve videoları internet kullanıcılarının erişimine sunuldukları bir sunucuda tutuluyor. Web sayfalarının internet üzerinden yayınlanması ve bu sayfalara dünyanın her yerinden kullanıcıların kesintisiz erişiminin sağlanabilmesi için binlerce kişiye aynı anda hizmet verebilecek ve tüm belgeleri depolayabilecek hızlı bir web omurgasına sahip güçlü bir sunucuya ihtiyaç duyuluyor. Web sayfaları upload yani yükleme mantığı ile çalıştığından bu alt yapıya sahip olan ve bu amaca yönelik olarak tasarlanmış yapılara ihtiyaç duyuyorlar. Bu aşamada ise devreye bu hizmetlerin tamamını sunan firmalar giriyor.



Ücretsiz hosting bazı firmalar tarafından kullanıcılara sunulduğunu söylenen hizmetler arasında yer alıyor. Ancak ücretsiz hosting paketlerinde sunulan hizmetler kullanıcıların web sitelerinin kesintisiz ve hızlı çalışmasını sağlayacak özellikleri içermiyor. LimonHost sektörde faaliyetlerine başladığı günden bu yana birinci önceliğini en son teknoloji ürünü donanımlar ve yazılımlar kullanarak müşterilerine en yüksek kaliteli hizmeti vermek olarak kabul ediyor. Kaliteye herkesin ulaşabilmesi anlayışıyla LimonHost yüksek performanslı web hosting hizmetlerini en uygun fiyatlar ile kullanıcılarına ulaştırmaya özen gösteriyor. Fiyat/kalite oranını en üst düzeyde tutmak için aralıksız olarak çalışan LimonHost pek çok durumda ve orta vadede ücretsiz hosting hizmetlerinden daha verimli web hosting paketleriyle müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerine devam ediyor.



LimonHost Ücretsiz Domain Servisleri İle Fark Yaratıyor



Domain diğer bir deyişle alan adı herhangi bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına geliyor. İnternet kullanıcıları, bu adres olmadan web sitelerine yalnızca IP adresi ile ulaşabiliyorlar. Iyi bir domain seçimi markalaşmanın ve yatırımların dönüşümü artırmanın anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor. Domain adı seçilirken; marka değeri yüksek, kısa, özgün ve akılda kalıcı adların tercih edilmesi uzmanların önerileri arasında yer alıyor. İş fikrini yansıtan uzantılar domain adını her zaman için daha dikkat çekici hale getiriyor. İşletme ile ilgili aramaları karşılama kapasitesi olan anahtar kelimelerin kullanılması web sitesinin Google'da üst sıralarda yer almasını kolaylaştıran etkenler arasında yer alıyor. Herhangi bir özel karakter içermeyen kullanıcı dostu alan adları ziyaretçilerin web sitesine hızlı bir şekilde erişimini sağlıyor.



LimonHost'un profesyonel domain servisleri ile kullanıcılar alan adlarına ek özellikler kazandırabiliyorlar. Whois Gizleme hizmetiyle; LimonHost kullanıcıları alan adlarının kimlik bilgilerini gizleyebiliyor, spammail ve aramaları engelleyebiliyor ve bu sayede alan adlarını güvende tutabiliyorlar. Kaydedilen domain adresine özel yapım aşamasında sayfasıyla ziyaretçilerini site hakkında bilgilendirebiliyorlar. Kaydedilen domain adresini çalınma riskine karşı ücretsiz olarak kilitleyebiliyor ve koruma altına alabiliyorlar. Sahip oldukları alan adını farklı bir LimonHost kullanıcısına ücretsiz olarak transfer edebiliyorlar.LimonHostüzerinden tescil ettikleri alan adını farklı bir web sayfasına ücretsiz olarak yönlendirebiliyorlar. Ayrıca kayıt edilmiş olan tüm alan adlarını kullanıcı dostu Türkçe domain yönetim paneli üzerinden ücretsiz olarak yönlendirebiliyorlar. LimonHost müşterileri yıl boyu en iyi fiyatlar ile alan adlarını kayıt edebiliyor ve en avantajlı fiyatlardan yararlanarak alan adlarını yenileme fırsatını elde edebiliyorlar.