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Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği’ne yapılan baskında, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı horoz dövüşü yaptıranları suçüstü yakaladı. 77 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ve kumar oynamaları nedeniyle toplam 345 bin 422 lira ceza kesildi.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 22:39
Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler!

Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde bulunan Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'nde horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar alan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın yaptı. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı dernek binasına giren ekipler, horoz dövüşünü sonlandırdı. İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi illerden Sakarya'ya gelen 77 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları ve kumar oynamaları nedeniyle toplam 345 bin 422 lira ceza kesildi.

'HOROZ MÜSABAKASI KÜLTÜREL MİRASIMIZ'

Türk Asil Horoz Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Hikmet Neğuç yaşanan duruma tepki gösterdi. Hayvan dövüş müsabakalarının yasal olması gerektiğini savunan Neğuç, 'Horoz müsabakaları Türkiye'nin her yerinde yapılan kültürel mirasımızdır. Müsabakalar derneklerde ve hakem kontrolünde yapılır, dövüş kaçak yapılır. Türk kültürünün bir parçasıdır. Dünyanın her yerinde yapıldığı gibi burada da yapılıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvan sporları ve sergileri kanunu istiyoruz. Burası bir hayvan derneğidir, yasal olarak yapılmış bir etkinliktir. Fakir fukaranın kışlık halk eğlencesidir. Bu müsabakalar, dünyanın her yerinde yapılmaktadır. Türkiye'de de serbest olmalıdır. Bu yasakçı anlayış kimsenin işine yaramıyor, Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakıyor. Bu yasakçı anlayış Türkiye'ye zarar getiriyor. dedi.

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