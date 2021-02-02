Besleme medyadan alçak provokasyon!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerine saldırdı.







DAHA ÖNCEDE YUKARI BAK YALANINI SERVİS ETMİŞLERDİ!



O anları Yol TV 'Kadıköy'de polis, araçları yüzlerce kişinin üzerine sürdü' şeklinde servis etti. Yol TV daha önce de bir emniyet mensubunun 'Aşağıdan' sözünü 'Aşağı bak' şeklinde çarpıtarak yalan habere imza atmıştı.



