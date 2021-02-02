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Altun'dan yeni anayasa açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘yeni anayasa’ çağrısıyla ilgili “Bundan sonra izlenecek yol bellidir” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısına destek vermesinin önemine dikkat çeken Altun, “Bu yoldan geriye dönüş yoktur. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılıdır!” ifadesini kullandı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 22:26
Altun'dan yeni anayasa açıklaması!

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm vesayet kalıntılarını kaldırmak ve öğretmek yıllık devlet geleneğimizde yeni bir merhale açmak için yaptığı "yeni anayasa" çağrısına sayın @dbdevletbahceli de destek oldu. Bundan sonra izlenecek yol bellidir.

Bedeli ne olursa olsun, içimizdeki siyasi lejyönerler hangi dış merkezlerin değirmenine su taşıyansa taşısın Türkiye, medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan ilhamla, kendi çizdiği istikamette, kendi çizdiği istikamette, tüm ve küresel güç pekiştirmek için söz reformları hayata geçirecektir.

Ülkemizin ihtiyacı duyduğu yenilikleri hayata geçirecek, değişen dünya sisteminde Türkiye'nin yeni versiyonu, siyasal ve siyasal politikasını güçlendirecek gelecek reformların öncüsü sayın Erdoğan ve yol arkadaşlarıdır.

Cumhur ittifakının sarsılmaz birlikteliği ve aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'nin önümüzdeki süreçte en önemli meselesi; hukuki ve ekonomik alandaki reformlar ve her türlü vesayetten arınmış yeni bir anayasadır. Bu yoldan geriye dönüş yoktur. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılıdır!"

Recep Tayyip Erdoğan

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