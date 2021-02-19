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Destici, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanında cevap verdi! Bomba açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız, gaziler, şehitler için sordum." dedi. Destici ise bu sözlere anında cevap verdi.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 12:09
Destici, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanında cevap verdi! Bomba açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim' dedi. BBP lideri Mustafa Destici ise bu açıklamaya'İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çıyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan...' sözleriyle adeta yanıt vermiş oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak basın toplatısında Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarını siyasi malzeme haline getirmeye kalkarak 'Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek. Şu ana kadar 5 sorunun cevabını almış değilim. Bunun cevabını hala bekliyorum. ' açıklamasında bulundu.

DESTİCİ ÜSTÜNE BAS BASA KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA CEVAP VERDİ

Destici ise Kılıçdaroğlu'ndan sonra açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt verdi.

Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK'dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.

'BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAK YERİNE...'

O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'ndaki konumumuzu da koruyoruz.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ORTAK BİR TAVIR SERGİLENMELİ

Sınır dışı harekatlarımız en son Gara operasyonuna da baktığımız zaman bizim kahramanlarımızın bir mağarada tutulduğu öğreniliyor ve buraya bir operasyon düzenleniyor. Operasyonun amacı kahramanlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Önemli olan niyettir. Onlar şehit olmadan alınmak istenmiştir. Ama burada önemli olan niyettir. Bu niyetle bu operasyon yapılmıştır. Burada terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememize inanıyorum. Bence bu tartışmalar artık sona ermelidir. Ziyaretimizin bir nedeni yeni anayasa bir nedeni de bu ortak bir duruş için gayret ediyoruz.

HA PKK HA HDP, HA KARAYILAN HA PERVİN BULDAN

Bazı sorular kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da kapalı bir şekilde sorulur. Meclise gelen iki bakanımız bilgilendirmeye geldi. İki bakanımız PKK'nın uzantısı olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirme yapacak. Ha PKK ha HDP'li vekiller. Ha Murat Karayılan ha Pervin Buldan.

Bu tartışmaları ileri taşımanın iyi sonuçları olmayacağını düşünüyorum. Bizim oturup konuşup birliğe ihtiyacımız var.

Murat KarayılanKemal KılıçdaroğluPervin BuldanMustafa DesticiDuran Kalkan

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