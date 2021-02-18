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Dönmez, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz." dedi.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 17:38
Dönmez, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama!

Bakan Dönmez, elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Evrenya köyü kırsal alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Dönmez, işçilere kendi eliyle baklava yedirdi. Bakan Dönmez'in "Size yenilebilir enerji ikram ediyorum." sözleri gülüşmelere neden oldu.

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun yağış aldığını söyledi.

Geçen hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Karadeniz sahil kentleri başta olmak üzere Anadolu'nun muhtelif yerlerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"O tarihten itibaren enerji sektöründeki şirket çalışanları ve kendi çalışanlarımızı gerekli hazırlık yapmaları konusunda uyarmıştık. Nitekim 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde yağan yoğun kardan sonra özellikle içerisinde bulunduğumuz Batı ve Orta Karadeniz'de bazı elektrik kesintisi sorunları ile de karşı karşıya kaldık. Bu bölgede elektrik kesintisinden Kastamonu Sinop, Ordu, kısmen Giresun, Bartın'ı sayabiliriz. Erzurum ve Zonguldak'ta da buna benzer sorunlar yaşandı."

Dönmez, bazı abonelerin enerjiye ulaşamadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etapta 200 bin abonenin elektriğinde kısa süreli kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz süratle müdahale etmek için çaba sarf etti. Tabii ulaşım imkanlarının o yağış altında sınırlı olmasından kaynaklı elektrik hatları ve trafo merkezlerine ulaşmada birtakım zorluklar yaşandı. Şu anda bulunduğumuz yerde onarımı yapılan hatlar dağdan geliyor. İletkenler çok yoğun yağıştan dolayı koptuğu için arkadaşlar burada bulunan bazı köylere elektrik vermeye çalışıyor. Buna benzer yüzlerce köyde sorun yaşadık. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Biraz önce Sayın Valimizden ildeki diğer genel sorunları dinledik. Şirket yetkililerimizden yapılan çalışmaları dinledik. İlk etaptaki sorunlar büyük oranda çözülmüş durumda. 200 bin abonenin kesintisi an itibarıyla 40 binler seviyesine düştü. Öyle ümit ediyoruz ki bir gün içerisinde bu 40 binin yüzde 90-95 oranında elektriğini vereceğiz. Hatta büyük bir kısmının bu gece yarısı elektriklerini vermeyi planlıyoruz."

Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı aşırı yağışların sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasında yaşandığına dikkati çeken Dönmez, "Amerika'daki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 3-4 milyon insan abone elektriksiz durumda ve hala daha sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonra da yaşayacağız gibi gözüküyor." diye konuştu.

Dönmez, değişen yeni şartlara göre şebekenin tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması konusunda talimat verdiğini kaydederek "İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörü için. Bunun anlamı şu, aşağı yukarı şirketlerin ihtiyaç duyduğu yatırım bütçelerini biz kendilerine sağlamış olduk. Süratle yatırımlarına başlamak suretiyle bizim kırsal alanda yaşadığımız bu soruları en kısa sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, çok zor koşullarda kamuda ve özel sektörde çalışan işçi, teknisyen ve mühendislere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Elektrik üretim, iletim, dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimiz çalışıyor. Bunların emeğiyle aslında biz karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar. Yeri geliyor eksi 10-20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlar iş yapıyor. Gizli kahramanlarımızı da özellikle kutlamak istiyorum. Vatandaşlarımıza da göstermiş oldukları sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Merak etmesinler, en kısa süre içerisinde bu sorunlarının hepsini çözeceğiz ve elektriğe kavuşturmuş olacağız."

Giresun

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