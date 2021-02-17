Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı ardından kritik açıklamalar!

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderlik ettiği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum yaptı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı, kısıtlamaların esnetilip esnetilmeceği konularının ele alındığı toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Gara'da şehit düşen 3 askerimiz ile PKK'lı teröristler tarafından katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.