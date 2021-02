MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



Bu vatan inanmış vicdanların şükür duası, toplu çarpan yüreklerin maddi nimetidir. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Bu vatana Türk dedik. Üzerimizde hesap yapanların ateşe koştuklarını eninde sonunda cayır cayır yandıklarını gördük. Onlarda bulunmayan şeref, onur ve namusla cevap verdik.



Şuur varsa akıl vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi ihanetle mücadele ede ede milli birliğimizi muhafaza ettik. Vatan topraklarına kudurmuş gibi saldırmıştı. Bugünde aynı aynı hedefler kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan kim varsa, en az eli silahlı bir terörist kadar adidir, alçaktır. Hiyanetle haysiyet arasında terörle huzur arasında ikinci bir seçenek veya ara bir durak yoktur. Kurduğu cümlelere amaları fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıranlar sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil koçbaşlarıdır.



Bunların hüviyetini biliyoruz. Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine yapılan harekat cumartesi günü tamamlanmıştır. harekat süresince teröristlere ait barınak, sözde karargah olarak kullanılan çok sayıda yere tahrip edilmiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmamasıdır.



Örgüt can çekiştikçe hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere temesül etmeye çalışmıştır. Teröristlerle girilen sıcak bir çatışma sırasında şehit düştüler. Acımız ve kaygımız bu kahramanlarla sınırlı kalmadı. Farklı tarihlerde PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşımız bir mağara deliğinde baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle şehit edildiler.



Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir.



'GARA'DA AKAN KAN ALAYINIZI BOĞACAK'



Ey şereften ve namustan bihaber hainler bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız. Özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi açısından Gara öncesiyle Gara sonrası aynı olmayacaktır.



PKK'ya silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine hesap verecektir, yada azdan az çoktan çok gidecek ve hainlerin kafaları koparılacaktır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, işbirlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.



'TERÖR ELEBAŞLARI MAĞARALARINA GÖMÜLMELİDİR'



Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir.



PKK ihanet yoldaşları, FETÖ ve YPG seferberlikle ele alınması gereken milli güvenlik sorunudur. Bebeklerimizi öldürdüler, asker demediler, polis demediler, korucu demediler, hepsine en küçük tereddüt geçirmeden saldırdılar. Şehirlerimizde canlı cansız bomba patlattılar, şehirlerimizde çeteler kurup haraç toplamayı denediler. İnsan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar. Türkiyemiz PKK ile hesaplaşmak, bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmak zorundadır. Bu mücadelede devletimize desteğimiz tamdır.



Bu vatandan bu ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Sınırlaırmızda tek bir örgütün tutunmasına izin vermemeliyiz. Artık bir karar arifesindeyiz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne terörü bitirmiş şekilde ulaşmak durumundayız. Bu amaç tarihe boyun borcumuzdur. Bu zor ve zahmetli bir süreçtir. Gara'da yaşanan barbarlar bir kırılma anıdır. Terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacaktır. Teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız, yoksa kansızların kökünü mü kurutacağız?



Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. İlişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir.



'YETER ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'



Bilinmelidir ki, dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM'de kaybetmeye, TBMM'de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir.



Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. İcazeti Kandil ve İmralı'dan alanlara milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır. Gözümüzün içine baka baka manipülasyonları devam ettiren mazbataları teröristler gazi Meclis'te olamaz, olmamalıdır.



Hey milletvekili müsveddesi, esir ne demek, esir kampı ne demek? Hiç mi vicdan yok sende? Bir başka HDP milletvekili de 'Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı' demiş. Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? Özne kim ya da kimlerdir? Çözüm olarak görülen nedir?



HDP geçmişteki sözde diplomatik çalışmalardan bahsediyor. Terör örgütüyle diplomasi ne zamandan beri sözkonusudur? Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki görüntüsüdür. HDP'nin ipi ve iradesi Kandil'dedir.



'Gara katliamıyla ilgili Türkiye'yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis'ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. HDP'lilerin milletin vergiyle aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır.



Bölücülüğün amigosu Halk TV'nin paylaşımlarına bir bakın... Esir demek halkın ağzı değil ihanetin ağzıdır.



CHP yönetimine sesleniyorum; PKK'yı saklamak ne size ne de HDP'ye hiçbir şey kazandırmayacak. PKK'ya katil demek, eşkiya demek, size ancak onur, şeref, itibar kazandıracaktır. Kapı kapı dolaşarak, ne kızı vereyim ne dünürü küstüreyim havasındaysanız nal toplarsınız.



PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendilmesi ayıptır. Kürt kökenli kardeşlerim kalleşliğe onay vermez, devletine ve milletine cephe alan vampirlere asla dayanak olmaz. HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, PKK'nın sözcüsüdür. HDP insan kaçakçısıdır. HDP ile hesaplaşmadan PKK'yı bitirdik, HDP'nin kapatılması elzemdir, Cumhuriyet Başsavcılığı gerekeni yapacaktır ve yapmak durumundadır.



CHP ve İP rahat olsunlar, olacaklar zorlarına gitmesin. MHP hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihin müracatını mutlaka yerine getirecektir.



