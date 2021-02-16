Kanada'dan Uygur Türkleri'ne uygulanan soykırıma tepki!

Kanada'nın ana muhalefet partisi Muhafazakar Partinin lideri Erin O'Toole, "Çin'in 1 milyondan fazla Uygur Türküne karşı soykırım yaptığını" belirterek, ülkesinin buna göz yummaması gerektiğini söyledi.



O'Toole, AP'ye yaptığı açıklamada, Başbakan Justin Trudeau'ya çağrıda bulunarak, hükümetin Uluslararası Olimpiyat Komitesine 2022 Kış Olimpiyatları'nı Pekin'den çekmesi için baskı yapması gerektiğini belirtti.



Çin'in batı Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla Uygur'a karşı "soykırım yaptığını" söyleyen O'Toole, "Kanada tavır almalı ancak bunu tek başımıza yapmamıza gerek yok. Bu konuda en yakın müttefiklerimizle çalışmalıyız." dedi.



Ayrıca Çin'in Hong Kong'da da bir polis devleti dayattığını ve iki Kanadalıyı Çin hapishanelerinde keyfi olarak gözaltına aldığını kaydeden O'Toole, Başbakan Trudeau'nun ise Kanada'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) baskı yapıp yapmayacağına veya Kanadalı sporcuları olimpiyatlar için Çin'e göndermeyeceği yönünde açıklama yapmadığına dikkati çekti.



Erin O'Toole Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, olimpiyatların yapılacağı ülkeyi değiştirmemesi halinde boykotun düşünülebileceğini belirtti.



Kanada Federal Parlamentosunun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi, Ekim 2020'de, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik "toplama kampları, toplu tutuklamalar, zorla çalıştırma ve kısırlaştırma" gibi önlemler de dahil baskıcı uygulamalarının "soykırım" olarak tanımlanması kararı almıştı.



Öte yandan Dünya Uygur Kongresi de Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nı "Soykırım Oyunları" olarak nitelemiş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine olimpiyatların Çin'de yapılmaması çağrısında bulunmuştu.



Aralarında Uygur Türklerinin de bulunduğu Tibetliler, İç Moğollar, Hong Kong ve diğer mağdurları da temsil eden 180 hak grubundan oluşan bir koalisyon, bu ayın başında açık mektup yayımlayarak diplomatik boykot çağrısında bulunmuştu.