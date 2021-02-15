Etiler'de kayıplara karışan Marjan Ahadi ile ilgili yeni gelişme!

1 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak işi yapan İran uyruklu Marjan Ahadi Yahyakov (30), 12 Şubat Cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre, emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler'de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi'den bir daha haber alınamadı. Kayıp olan genç kadının, 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlamıştı. Çalışma sırasında Marjan'ın kendi başına ailesinin yanına gittiği iddia edildi.



Edinilen son dakika bilgisine göre, çalışmaların devam ettiği sırada genç kadın evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müjdeli haberi ise müdürü sosyal medya hesabından paylaştı. Ahadi'nin müdürü yaptığı paylaşımda; "Arkadaşımız bulunmuştur, sağlığı yerindedir" notunu düştü.



ANNESİNDEN VAHİM İDDİA



Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.



İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.



Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30'dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah'ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuştu.



"AHIM SİZİ TUTACAK"



Kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilere seslenen anne Maryam Ahadi, "Ben bir anneyim. İnanın ki benim ahım sizi tutacak. Hemen kızımı bırakın. Zaten emniyet onların peşinde ve bulacaklar onları. Cezalarını çekecekler." ifadelerini kullandı.



Farsça olarak kızına seslenen Maryam Ahadi, "Canım kızım seni çok seviyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Ne yapmak istediğini çok iyi bilirsin. Eminim yakında seni bulacağız ve sağlıklı bir şekilde yanıma geleceksin" dedi.



MÜDÜRÜ DE KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ



Öte yandan, İranlı Marjan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan müdürü ise "Güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Marjan olduğunu düşündüğümüz genç kadın, iş yerinden çıkıyor. Daha sonra yanına bir araç yanaşıyor. Biri kadın 3 kişi Marjan'ı zorla arabaya bindiriyor. Temizlikçi kadın durumu fark ediyor ve engel olmak istiyor. Ama Marjan'ı alıp uzaklaşıyorlar " diye konuştu.