Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde flaş açıklamalar

Erdoğan'ın videokonferans üzerinden yaptığı açıklamada verdiği önemli mesajlar şöyle:



Mübarek Receb-i Şerif'inizi tebrik ediyorum. Tüm insanlık ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Kongrelerimizde görev üstlenerek, elinizi taşın altına koyduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



"BU KARDEŞLERİMİZİ NASIL BU TERÖRİSTLERİN ELİNDEN KURTARIRIZ BUNUN HESABINI YAPTIK"



Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. En son operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada geberdi.



ABD'YE PKK RESTİ: TERÖRİSTLERİN YANINDA DURMAYACAKSINIZ!



Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.



Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.



"53 TERÖRİST ETKİSİZ"



51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz.



"TÜRK ORDUSUNUN ÖNÜNDE DURABİLECEK NE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ NE BİR PİYON GÜÇ VARDIR"



Her geçen yıl daha da gelişen donanımı, teknolojiyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne bir piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor.



"BU MİLLET SİZE BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEK"



Terör örgütüne ait çıkan, destek veren herkesin eline masumların kanı bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini millet size ödetecek. Bu sözüm, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile siyasi uzantılarına sınırsız destek verenleredir.



"HEPİNİZ BU ALÇAKÇA İNFAZDAN SORUMLUSUNUZ"



Bu sözüm terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz. Bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir.



"SAYIN BIDEN LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI"



Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Onu da iyi tanı. Bunlar 1990'da Şırnak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, öğretmen Aybüke Yalçın'ın katilleridir.



2023'de bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil, nerede hemşehrimiz var ise ayağa kaldıracağız. Her yerden bir başka heyecan doğuracağız. Hiç kuşkunuz olmasın biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.



"BURADAN BİR MÜJDE DAHA VERELİM"



Buradan bir müjde daha verelim. Rize Artvin Havalimanı, Adil Bey ne zaman bitiriyoruz? Aralık 2021'de bitiriyoruz. Buradan havalimanı 15-20 dakika. Aynı şekilde Artvin. Oranın da gözetleme kulesi aynen merkezdeki gibi bir çay bardağı olacak. Terminal binası da muhteşem. Adı falan önemli değil, iş önemli iş. Lafa değil, icraate bakacağız.