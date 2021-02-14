Yüz yüze eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil edildi...

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler sonrası bazı illerde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacaktı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu.

İşte okulların tatil olduğu o iller:

İSTANBUL

Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

BURSA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi.

"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."