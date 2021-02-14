İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan PKK'ya net mesaj: Kökünü kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten Altun, "Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir. Türkiye, sadece terör örgütüyle değil teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürecektir. Terör, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışmaktadır. Devletimiz ve milletimiz buna müsaade etmeyecek, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir" dedi.



'TUTTUĞUNUZ YOLA DEVAM MI EDECEKSİNİZ?'

Altun, terör örgütü PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odakların katiller sürüsüyle ortak olduğunu belirterek, "PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da, açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır. Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümlü destekçileri sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yapmaktadır. Küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün, kölelik yaptığı yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacı yoktur. Hiyerarşik olarak terör örgütünün parçası olan yapıların yanında duranları bir kez daha esaslı sorular bekliyor. Masum ve silahsız vatandaşların kalleşçe şehit edilmesi karşısında yine hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunuz yola devam mı edeceksiniz? Bu hainlere açık ve net bir şekilde soruyoruz. Teröre açıktan ya da örtülü destek vermeyi, bu yapıları normalleştirip onlara meşruiyet sağlamaya çalışmayı sürdürecek misiniz? Elbette sürdürecekler. Zira efendilerinden aldıkları emir bu yönde!" diye konuştu.



'VATAN BÖLÜNMEZ, BÖLÜNMEYECEK'

"Ülkemizin bütün terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele, bölgemizin güvenlik ve huzuru için de hayati önemi haizdir" diyen Altun, şunları kaydetti:



"Devlet olarak her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği için terör örgütlerinin silahlı ve sivil unsurlarının karşısında duracağız. Bölgemizi terör örgütleri eliyle dizayn etmeye çalışanlara, sınırları değiştirme heveslilerine ve yüz milyonlarca insanın huzurunu kaçırmaya çalışan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. İsmini değiştirerek terör örgütü sıfatından kurtulmaya çalışan PKK'nın gerçekte ne olduğunu, kimler tarafından desteklendiğini, hangi kirli amaca hizmet ettiğini, ülkemize ve milletimize karşı nasıl bir düşmanlık beslediğini tüm dünyaya anlatmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri, terör örgütleri arasında ayrım yaparak yanlış, beyhude ve kötü amaçlar peşinde koşanları da gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne terör örgütlerine ne de onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit verecektir. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, milletimize, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek. Teröre ağır darbeler indirmeye devam edecek, kökünü kazıyacağız!" dedi.