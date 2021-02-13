İnci Sözlük ve Fenerbahçe taraftar grubu birbirine girdi

Bu paylaşımın üstüne bir taraftar grubu olan Fenerbahçe taraftar sayfası olan 12 Numaraorg hem İnci Sözlük'ü hem de kurucuları Serkan İnci ve Emin Adanur'u sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. Hızını alamayan taraftar grubu, Özil'in hareketi hakkında sosyal medyada soru sorulmasını kasıtlı görerek sözlük kurucularının da Fenerbahçeli olduğunu gündeme getirdi. Sözlük kurucularından Emin Adanur ise konuya ilişkin hızlı bir şekilde cevap verdi. İşte o yazışmalar...









