Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş için taziyede bulundu!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul Fatih Camii'nde Eski İbb Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesine katılacak.

