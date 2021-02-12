Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'a 'terörist' diyemedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim" sözlerine yeşil ışık yakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.



CHP ile kol kola girerek HDP ile işbirliği yapan Akşener, "Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna cevap verdi.



10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi piyonlarından olan terör tutuklusu Demirtaş için Meral Akşener şunları söyledi.



"Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten. Ama Demirtaş'ın yargılanmasının hızlı ve objektif bir şekilde yapılmasının Türk Devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Suçlu veya suçsuz uzun süre herhangi bir kişinin tutukluluk halinin devam etmesi suçu perdeliyor. Vicdan devreye giriyor. Ben bu nedenle Sayın Erdoğan'ı talimat vermeye çağırıyorum. Mahkemelerin doğru düzgün işleme konulmasını mahkum olacaksa mahkum olsun… HDP'nin kapanması bizimle alakalı bir konu değil. MHP Sayın Genel Başkanı'nın hukuk açık MYK'sında karar alıp Yargıtay'a gitmesi halinde mahkemenin başlayacağı kesin bir durumdur"



Meral Akşener'e zor soru



Tepki çeken cevabın ardından vatandaşlar "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz', 'PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım' gibi alçak ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a 'terörist' demek için daha ne bekliyor?" şeklinde sorular yönetti.