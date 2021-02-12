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Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a küstah saldırı! ‘Yasaklamak istiyorum’

Fransa’da geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşması nedeniyle terör propagandası suçlamasıyla hakim karşısına çıkan aşırı sağcı parti lideri Marine Le Pen, şimdi de başka bir skandala imza attı. Katıldığı bir televizyon programında İslam’a savaş açtığını ilan eden ve İslam’ı her yönüyle yasaklamak istediğini söyleyen Le Pen’in kullandığı hadsiz ifadeler büyük tepki topladı.

Dünya / 12 Şubat 2021 Cuma 12:57
Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a küstah saldırı! ‘Yasaklamak istiyorum’

Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Fransa'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısıyla gündeme gelen ve İslamiyet'e karşı takındığı düşmanca tutumu gözler önüne sermekten çekinmeyen Le Pen, son olarak katıldığı bir televizyon programında İslam'a savaş açtığını ilan etti.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMAK İSTEMİŞTİ

Ocak ayında sunduğu yasa tasarısında İslam'ın eğitim kurumlarında, basında ve diğer tüm kamusal alanlarda yasaklanması gerekliliğinin yer almasıyla büyük tepki toplayan, İslami ibadet yerlerinin tamamen kapatılması gerektiğini söyleyen ve başörtülü kadınlara saldıran Le Pen, şimdi de katıldığı programda hadsiz tavırlarını sürdürdü.

İSLAM'A YÖNELİK KÜSTAH İFADELER

İslamiyet'e yönelik ağzına aldığı hadsiz ifadeleri kamuoyuna karşı dile getirmekten çekinmeyen Le Pen, yaptığı küstahça konuşmayı kişisel Twittter hesabından paylaştı.

France 2 kanalında yayınlanan 'Vous avez la parole' programına katılan Le Pen, 'İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli.' ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ

İslamiyet'e karşı kullandığı haddini aşan ifadelerle, tüm dünyaya faşist yüzünü gösteren Le Pen'in konuşması büyük yankı uyandırdı. Müslümanları açıkça hedef göstererek adeta savaş çığırtkanlığı yapan faşist Fransız liderin yaptığı konuşma,geniş çevrelerce eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fransa

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