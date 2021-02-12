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CHP'deki Muharrem İnce istifalarında bugün: 3 meclis üyesi istifa etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 3 meclis üyesi Muharrem İnce'nin partisine katılmak için CHP'den istifa etti.

Siyaset / 12 Şubat 2021 Cuma 11:30
CHP'deki Muharrem İnce istifalarında bugün: 3 meclis üyesi istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı krizlerin ardından yeni parti kurma kararı alarak CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında istifa sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'GEL BAKALIM MUHARREM DENDİĞİNDE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜM'

Muharrem İnce, daha önce istifa etmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, CHP'de yaşadığı krizleri şu sözlerle tek tek anlattı: 'Daha önce istifa etmeyi düşündüm. 'Gel bakalım Muharrem' dendiğinde adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılar diye düşündüm, yuttum.

BANA DESTEK VEREN 14 VEKİLİN ÜZERİNİ ÇİZDİLER

Zonguldak mitinginde bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorum. Hadi ya sabır dedim.

KAMPANYADA RESİMLERİMİ ASMADILAR

Sonra kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar, örgütlere talimat verip. Adaymış gibi sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astılar. Aday benim, seçilirsem ben seçileceğim.

SEÇİM GECESİ YAŞANANLAR

Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi'nin. 4 genel başkan yardımcısı 'ikinci tura kaldı' dediler, ellerinde bir şey yoktu. Bana hiçbir şey veremediler. Sabah istifa edecektim, ya sabır dedim.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİNE ÇAĞIRMADILAR

Abant'ta seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmadılar. Aday benim, ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz. 107 mitingi yapan Muharrem İnce. Beni toplantıya çağırmadılar. Çekileyim gideyim dedim, ya sabır dedim.

SARAYA GİDEN CHP DEDİLER

'Saraya giden CHP'li var' dediler. Sayın genel başkanı aradım 'ayıp oluyor, bu CHP'yi yaralar' dedim. Bana atılan iftira gibi olur bu, sert konuşurum dedim. 'İzmir'e gidiyorum ararım seni' dedi, 6 ay görüşemedik.

ARTIK BURAMA GELDİ...

Saraydan para alında dendi. Ben sert çıkınca 'Muharrem İnce'yi kast etmedik' dediler. 3 milletvekilini günlerce ikna etmeye çalıştılar, ikna edemeyince 'Saray operasyonu' dediler. Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım artık yok.'

Muharrem İnce'nin bu anlatımlarının ardından CHP'deki istifa dalgasına yeni isimler de katıldı.

Yalova, İzmir ve İstanbul'un ardından Denizli'den de Muharrem İnce istifaları geldi.

DENİZLİ'DE 3 MECLİS ÜYESİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 3 CHP'li meclis üyesi, Muharrem İnce'nin partisine katılmak üzere istifa etti.

Ertan Başkan, Murat Çımık ve Arif Suna'nın Muharrem İnce'nin yeni partisini Denizli'de temsil edeceği gelen bilgiler arasında.

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnce

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