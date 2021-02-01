Saadet Partisi'nden HDP ile görüşme açıklaması!

Muhalefet partileri arasında “diyalog ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere” amaçlı ziyaretlerine HDP, bugün başlıyor.



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep ettiklerini duyurmuştu.



Randevu talebine ilk yanıt da Saadet Partisi’nden geldi.



HDP ile yapılacak görüşme öncesi Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yle neden görüştüklerine ilişkin DW Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.



Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"DÜŞMAN DEĞİLİZ"



"83 milyon insan olarak hiçbirimiz uzaydan gelmedik. HDP'ye oy verenler de bizim arkadaşlarımız, köylülerimiz, esnafımız, bizim insanımız. Birbirimizin düşmanı değiliz. Türkiye'nin sorunları var ve konuşmak istiyoruz. Çözümü ancak diyalogla buluruz."