Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş hayatını kaybetti?.

Bakan Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.