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Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....

Kanal İstanbul projesi hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." dedi. Kanal İstanbul projesi nasıl olacak? Dev proje hakkında son detayları Bakan Kurum paylaştı....

Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Ekleme: 9.12.2021 - 21:56 Güncelleme: 9.12.2021 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz.' ifadelerini kullandı..

'İSTİKLAL VE İSTİKBAL PROJESİ'

Bakan Kurum, Twitter hesabından Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul'un tarih boyunca kıtaları ve kültürleri birleştiren, medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın göz bebeği İstanbul'un yüzyıllardır hayalini kurduğu, boğazın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak, İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak bir 'istiklal ve istikbal projesi' olduğunu belirtti.

.Bakanlık tarafından büyük bir özenle hazırlanan ve görüşlere açılan Kanal İstanbul'un ÇED raporunun, mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 33 bilim dalında 200'e yakın bilim insanı tarafından incelendiğine ve ÇED Raporu hakkında 1590 sayfalık olumlu rapor hazırlandığına işaret eden Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:




'TAPU TESCİL İŞLEMLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR'

'Dünyanın inci gerdanlığı İstanbul Boğazı için kurtarma, koruma ve özgürlüğünü teminat altına alma projesi olan Kanal İstanbul'un her iki yakasında riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yatay mimari anlayışıyla yüzde 52'si sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan imar planlama süreci Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmüş, planların kesinleştiği bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. İmar planını kesinleştirdiğimiz alanlarda, imar uygulaması işlemi de aynı planlama sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmekte olup tapu tescil işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır.

'DÜNYANIN EN ÇEVRECİ VE DOĞAYA SAYGILI PROJESİ'

Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen nasıl ki son 19 yılda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri ve daha niceleri hayata geçirilmişse dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılacaktır.

'PROJELERİMİZİ SABOTE ETMEYE DÖNÜK HİÇBİR İFTİRA VE TEHDİDE İZİN VERMEYECEK'

Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz.

Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'.

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