  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?

Kısa sürede bozulmaya başlayan yeşillikler, sulu ve nemli kaldıklarında çürüme özelliği gösterecektir. Marul, maydanoz, nane, ıspanak gibi kırılgan sebzeleri kuru tutmak için buzdolabında saklamak uygundur. Peki Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?

Ekleme: 8.12.2021 - 16:36 Güncelleme: 8.12.2021 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?
Şifa kaynağı olarak bilinen yeşillikler, kısa sürede çürümeye ve bozulmaya başladı. Maydanoz, kereviz, marul, dereotu ve taze nane başlıca sebzelerdir. Sindirim sorunlarına iyi gelir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu sebzeler sağlığa çok iyi gelse de taze yenir ve kısa sürede bozulmaya başlar. Peki Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır? Sizler için yeşillikleri saklama yöntemlerini sıraladık.

Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?

Yeşillikleri taze taze saklamak ve topraklarından arındırmak için ilk yapmanız gereken bol suyla yıkamak. Yıkadığınız yeşillikleri bir kaseye alın. Kaseye soğuk su ve 1-2 adet buz ekleyerek yeşillikleri bu suda 5 dakika kadar bekletin.

Yeşilliklerin tazeliğini korumak için yıkadıktan sonra hiç su damlası kalmayana kadar kurutmanız gerekir. Mümkünse sebze kurutucudan geçirerek fazla suyunu akıtın. Daha sonra mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla yeşillikleri güzelce kurutun.

Yeşillikleri kuruttuktan sonra kağıt havlu yardımıyla sarın. Daha sonra buzdolabı poşetinin içine sarılı bir şekilde yerleştirin. Poşeti kapatırken içinde hava kalmamasına özen gösterin. Dilerseniz, normal poşet kullanabilirsiniz. Poşetin ağız kısmına pipet geçirerek içindeki havayı kolayca boşaltabilirsiniz.

Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?

Yeşillikler Kavanozda Nasıl Saklanır?

Eğer poşet yerine kavanoz kullanmak istiyorsanız, yeşillikleri kağıt havluya sarılı bir şekilde cam kavanoza doldurabilir ve kapağını kapatabilirsiniz. Yeşillikleri bu şekilde 1 haftaya kadar taze taze muhafaza edebilirsiniz.

Yeşillikleri Saklarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeşillikleri muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bıçak kullanmamaktır. Çürüklerini elinizle ayıkladıktan sonra yıkayıp kurulayın. Eğer küçültmeniz gerekirse, elinizle parçalayın. Yeşillikleri bıçakla doğramak vitamin ve minerallerinin kaybolmasına neden olur.

Yeşillikleri Saklama Koşulları Nasıl Olmalı?

Yeşillikleri cam kavanozda veya cam saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi saklama kabının en alt kısmına mutlaka kağıt havlu yerleştirin. Yeşillikleri saklamak için en uygun sıcaklık 3-4 arasıdır. Bu yüzden buzdolabı raflarında veya sebzeler için ayrılmış bölümde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
İsmail Demir duyurdu: TCG A-574 hizmete girdi! Hayırlı olsun
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı
CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri.
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga
Almanya'da Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi! Koltuğu Merkel'den devralacak
Yunus Göç hakkında flaş gelişme! Cihan bebek feci şekilde dövülmüştü!
CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası
‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim
Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Yeni evlenecekler dikkat: Artık zorunlu olacak: SMA testi

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası