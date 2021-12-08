Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?



Yeşillikler Kavanozda Nasıl Saklanır?

Yeşillikleri Saklarken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Yeşillikleri Saklama Koşulları Nasıl Olmalı?

Şifa kaynağı olarak bilinen yeşillikler, kısa sürede çürümeye ve bozulmaya başladı. Maydanoz, kereviz, marul, dereotu ve taze nane başlıca sebzelerdir. Sindirim sorunlarına iyi gelir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu sebzeler sağlığa çok iyi gelse de taze yenir ve kısa sürede bozulmaya başlar. Peki? Sizler içinni sıraladık.Yeşillikleri taze taze saklamak ve topraklarından arındırmak için ilk yapmanız gereken bol suyla yıkamak. Yıkadığınız yeşillikleri bir kaseye alın. Kaseye soğuk su ve 1-2 adet buz ekleyerek yeşillikleri bu suda 5 dakika kadar bekletin.Yeşilliklerin tazeliğini korumak için yıkadıktan sonra hiç su damlası kalmayana kadar kurutmanız gerekir. Mümkünse sebze kurutucudan geçirerek fazla suyunu akıtın. Daha sonra mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla yeşillikleri güzelce kurutun.Yeşillikleri kuruttuktan sonra kağıt havlu yardımıyla sarın. Daha sonra buzdolabı poşetinin içine sarılı bir şekilde yerleştirin. Poşeti kapatırken içinde hava kalmamasına özen gösterin. Dilerseniz, normal poşet kullanabilirsiniz. Poşetin ağız kısmına pipet geçirerek içindeki havayı kolayca boşaltabilirsiniz.Eğer poşet yerine kavanoz kullanmak istiyorsanız, yeşillikleri kağıt havluya sarılı bir şekilde cam kavanoza doldurabilir ve kapağını kapatabilirsiniz. Yeşillikleri bu şekilde 1 haftaya kadar taze taze muhafaza edebilirsiniz.Yeşillikleri muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bıçak kullanmamaktır. Çürüklerini elinizle ayıkladıktan sonra yıkayıp kurulayın. Eğer küçültmeniz gerekirse, elinizle parçalayın. Yeşillikleri bıçakla doğramak vitamin ve minerallerinin kaybolmasına neden olur.Yeşillikleri cam kavanozda veya cam saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi saklama kabının en alt kısmına mutlaka kağıt havlu yerleştirin. Yeşillikleri saklamak için en uygun sıcaklık 3-4 arasıdır. Bu yüzden buzdolabı raflarında veya sebzeler için ayrılmış bölümde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.