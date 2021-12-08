Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?
Kısa sürede bozulmaya başlayan yeşillikler, sulu ve nemli kaldıklarında çürüme özelliği gösterecektir. Marul, maydanoz, nane, ıspanak gibi kırılgan sebzeleri kuru tutmak için buzdolabında saklamak uygundur. Peki Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?
Şifa kaynağı olarak bilinen yeşillikler, kısa sürede çürümeye ve bozulmaya başladı. Maydanoz, kereviz, marul, dereotu ve taze nane başlıca sebzelerdir. Sindirim sorunlarına iyi gelir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu sebzeler sağlığa çok iyi gelse de taze yenir ve kısa sürede bozulmaya başlar. Peki Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır? Sizler için yeşillikleri saklama yöntemlerini sıraladık.
Yeşillikler Buzdolabında Nasıl Uzun Süre Saklanır?
Yeşillikleri taze taze saklamak ve topraklarından arındırmak için ilk yapmanız gereken bol suyla yıkamak. Yıkadığınız yeşillikleri bir kaseye alın. Kaseye soğuk su ve 1-2 adet buz ekleyerek yeşillikleri bu suda 5 dakika kadar bekletin.
Yeşilliklerin tazeliğini korumak için yıkadıktan sonra hiç su damlası kalmayana kadar kurutmanız gerekir. Mümkünse sebze kurutucudan geçirerek fazla suyunu akıtın. Daha sonra mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla yeşillikleri güzelce kurutun.
Yeşillikleri kuruttuktan sonra kağıt havlu yardımıyla sarın. Daha sonra buzdolabı poşetinin içine sarılı bir şekilde yerleştirin. Poşeti kapatırken içinde hava kalmamasına özen gösterin. Dilerseniz, normal poşet kullanabilirsiniz. Poşetin ağız kısmına pipet geçirerek içindeki havayı kolayca boşaltabilirsiniz.