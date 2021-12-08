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Tuvalet Kağıdına Zam Mı Geldi? Tuvalet Kağıdı Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Tuvalet kağıtlarına zam geldiği sosyal medyada çoğu kişi tarafından tartışma konusu oldu. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında tuvalet kağıdı fiyatları yer alıyor. Peki tuvalet kağıdına zam mı geldi? Tuvalet kağıtları fiyatı ne kadar? Tuvalet kağıdı zamlandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.12.2021 - 17:14 Güncelleme: 8.12.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Tuvalet Kağıdına Zam Mı Geldi? Tuvalet Kağıdı Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Tuvalet kağıdına zam geldiği iddiaları sosyal emdyada birçok kişi tarafından tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu vatandaş tuvalet kağıdına zam mı geldi ve tuvalet kağıdı fiyatları konusunda araştırma yapmaya başladı. Tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar oldu sorusu gündemde oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. TUİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanması ve dalgalanan döviz kuru da gün itibariyle oldukça konuşulan konular arasında yer alıyordu. Tuvalet kağıdı fiyatları ve konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için haberimziin devamını takip edebilirsiniz.


Tuvalet Kağıdı Fiyatlarına Zam Mı Geldi?


Tuvalet kağıdı fiyatlarına zam yapıldığı çoğu kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Tuvalet kağıdına zam mı geldi ve tuvalet kağıdı fiyatları konuları da bu sebeple oldukça merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından gıda ve temel ihityaç ürünlerine zamlar gelmeye başladı. Çoğu işi bu sebeple ürün fiyatları hakkında araştırmada bulunuyor. Temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan tuvalet kağıdı da çoğu kişinin merak ettiği ürünlerdendir. Enflasyonun aylık olarak yüzde 3,51 artmasıyla yıllık enflasyon 21,31'e yükseldi. Market raflarında birçok ürüne bu enflasyonun yansımasıyla beraber çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Son olarak da sosyal medyada tuvalet kağıdına zam yapıldığı belirtildi. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda yüzde 40 civarında zam uygulaması yapıldı. 6'lı havlu kağıtların fiyatı 25,75 lirayken bu rakam yapılan zamlarla beraber 53,90 liraya ulaştı. Tuvalet kağıdının 24'lü olanları ise 66,90 liradan 90,25 liraya çıktı. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 97,50'den 131,50 TL'ye çıkmasıyla konu hakkında tartışma yaşanmaya başlandı.

Tuvalet Kağıdı Fiyatlarına Zam Mı Geldi?


Tuvalet Kağıdı Güncel Fiyatları


Tuvalet kağıdına zam yapıldığı haberinin duyulmasıyla beraber çoğu kişi konu hakkında araştırmalara devam ediyor. Bu sebeple gündemde oldukça araştırılan konular arasında tuvalet kağıdı alırken nelere dikkat edilmeli sorusu yer alıyor. Tuvalet kağıdı cildimize direkt temas ettiği için kaliteli olanların tercih edilmesi gerekir. Bu sebeple tuvalet kağıdını satın alırken kaç katlı olduğundan nasıl yapıldığına kadar birçok konuda dikkatli olunması gerekir. Marketlerdeki fiyatların değiştirilmesinin ardından birçok kişi tuvalet kağıdının fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Tuvalet kağıdı fiyatları da oldukça merak ediliyor. İşte güncel tuvalet kağıdı fiyatları;

-Selpak Havlu 12'li. 62,25 TL.

-Selpak Havlu Dev Rulo 1=2. 13,50 TL.

-Selpak Tuvalet Kağıdı 32'li. 97,50 TL.

-Selpak Havlu 6'lı 39,95 TL.

-Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li. 97,50 TL.

-Selpak Deluxe Bambu Havlu 12'li. 62,25 TL.

-Familia Plus alışveriş kartları 40'lı 3 Katlı: 113,95 TL

-Papia alışveriş kartları 32'li 3 Katlı: 131,50 TL

-Maylo Dev Rulo alışveriş caddeleri 24=48 Rulo: 109,90 TL

-Familia Plus Bambu sokak kartları 16'lı 3 Katlı: 65,75 TL

-Maylo 3 Katlı pazar kartları 16'Lı: 57,90 TL


Tuvalet Kağıdı Fiyatlarına Zam Mı Geldi?

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