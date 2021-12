‘Bir yüzük bir küpe için eşimin boğazını kesenler tahliye oldu’ diyen adam: Böyle bir şey yaşanmadı özür dilerim

Kurmaca sokak röportajlarıyla olumsuz algı oluşturulmaya devam ediliyor. Bir şahıs, geçtiğimiz günlerde bir küpe ve bir yüzük için eşine saldıranların tahliye edildiğini söylemişti. Sözlerinin yalan olduğunu belirten adam, "Bir an gaflete kapıldım. Böyle bir şey yaşanmadı; inanmayın. Para vermeleri için yaptım" diyerek özür diledi.

Sosyal medyada her geçen gün dolaşıma sokulan çarpıtma ve yalanlarla, olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun bir ayağı da YouTube kanalları tarafından yapılan sokak röportajları.Son örnek İstanbul'dan. Geçtiğimiz günlerde dolaşıma sokulan bir videoda, ismi Yaşar Taşlıçay olduğu öğrenilen vatandaş, sokak röportajı esnasında söz alarak “Bir yüzük bir küpe için benim hanımın boğazını kestiler. Bu adam dört sene sonra bugün tahliye oldu. Nerede bu devlet?” demişti.Bir sokak röportajında “Bir yüzük bir küpe için benim hanımın boğazını kestiler. Bu adam dört sene sonra bugün tahliye oldu. Nerede bu devlet?' ifadelerini kullanan Yaşar Taşlıçay, sözlerinin yalan olduğunu söyleyerek özür diledi. Kamuoyu TV isimli YouTube kanalında konuşan adam, “Çok pişmanım. Böyle bir durum söz konusu değil. Para versinler diye yaptım. Bir an gaflete kapıldım. Hepinizden özür dilerim. Böyle bir şey söz konusu değil; inanmayın' dedi.Hızla yayılan bu iddianın, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Üstelik bu sözleri yalanlayan da iddianın sahibi Yaşar Taşlıçay. Kamuoyu TV isimli YouTube kanalında gündem olan sözleriyle ilgili açıklamada bulunan Taşlıçay, böyle bir olayın yaşanmadığını ifade ederek özür diledi.Taşlıçay, “Çok pişmanım. Böyle bir durum söz konusu değil. Para versinler diye yaptım. Bir an gaflete kapıldım. Hepinizden özür dilerim. Böyle bir şey söz konusu değil; inanmayın” dedi.