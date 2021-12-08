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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!

Katar dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine ilişkin "Ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP’ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023’e kadar." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Ekleme: 8.12.2021 - 13:01 Güncelleme: 8.12.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Başkan Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde CHP
liderinin Meclis kürsüsünde yaptığı seviyesiz el hareketi de vardı. Başkan Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

İşte Meclis'teki konuşmasında Meclis'in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz,
gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle
bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP'ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle
sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde
küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar.

SORU: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette sürekli seviye ve üslup daveti yapıyorken, böyle bir hareket yapıyor
olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir taraftan "helalleşmek" diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclisinde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim
öğrettiyse buna bunları... Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür
ahlaksızlara, böyle bir yolu "hadi yürü" demez. Ona başka türlü "yürü" der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz.
Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
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