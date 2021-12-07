Omicron Belirtileri Neler? Omicron Hangi Ülkelerde Görüldü? Omicron Türkiye'de Var Mı?

Omicron Belirtileri Nelerdir?



Omicron ile Diğer Varyantların Farkı Ne?



Omicron Hangi Ülkelerde Görüldü?



Omicron Varyantı Türkiye'de Var Mı?



Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong'da bu hafta başlarında ilk vakalar açıklandığından beri, Belçika, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta yeni vakalar bildirildi. Bu vakaların tümü yakın zamanda Güney Afrika, Mozambik veya Mısır'dan gelen kişilerdir. Hollandalı yetkililer, Cuma günü Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen ve COVID-19 için pozitif test eden 61 yolcudan numune topladı. Bunlardan 13'ününolduğu tespit edildi. Tüm dünyayı endişelendiren bu gelişmeler üzerine '?' soruları hızla araştırılmaya başlandı.Guardian'a göre, Omicron varyantı önceki varyantlardan daha fazla mutasyona sahiptir ve bunların 30'dan fazlası, virüsün vücuttaki hücrelere girmesinin anahtarı olan spike proteininde bulunur. Böyle dramatik bir değişiklik, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan gelen antikorların artık eşleşmeyebileceği endişelerini artırdı. Ancak bu, daha fazla araştırma için zaman gerektiren belirsiz bir durumdur. Omicron Güney Afrika'da yayıldı ve son iki hafta içinde vakalar arttı. Bu vakaların %80'den fazlası Pride Eyaletinden geldi ve bu alandaki ön analizler, Omicron'un baskın tür haline geldiğini gösterdi.Şu ana kadar Güney Afrika'da bulunan Omicron vakalarının çoğu genç insanlar olduğu için semptomları hafiftir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un diğer varyantlardan farklı belirtiler gösterdiğini gösteren bir veri bulunmadığını belirtti. Bu nedenle yeni öksürük, ateş, koku ve tat kaybı hala koronavirüsün ana belirtileri olarak kabul ediliyor. Genç hasta Güney Afrika'da bir hastaneye kaldırıldı. Şiddetli semptomlara tanık oldu. Ancak bunların çoğu ya aşılanmamıştır ya da sadece bir kez aşılanmıştır. Bu, yeni ve eski koronavirüs varyantlarını önlemenin en iyi yolunun iki doz aşı ve (varsa) destekleyici aşılar olduğunu göstermektedir.Omikron varyantları, daha önce görülmemiş mutasyonların yanı sıra daha önce görülmemiş farklı mutasyonları içerir.Bu mutasyonların çoğu virüsün spike protein kısmında meydana gelir. Çoğu aşı bu kısmı hedefler. Bu nedenle yeni varyantta etkili olup olmadıkları sorusu insanların dikkatini çekti. Standart testlerde bu varyantta 'S geni defektleri' gözlendi. Çoğu durumda, bu eksiklik Delta varyantında bir sorun değildir. Dolayısıyla S gen kusuru, Omicron mutasyonunun bir ipucu olabilir, ancak tüm S geni kusurları Omicron olmadığından, net bir sonuç elde etmek için tam bir gen dizilimi gereklidir.Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada şu ana kadar 100'den az B.1.1.529 mutasyon vakasının rapor edildiğini belirtti. Güney Afrika, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Fransa'da bulunmuştur.Son günlerde tüm dünyayı endişelendiren Omicron varyantı için DSÖ harekete geçti. Omicron varyantının görüldüğü ülkelerde merak konusu oldu. Omicron varyantına henüz Türkiye'de rastlanmadı.