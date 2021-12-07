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MEB'den son dakika ana sınıfı açıklaması: Öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

Ekleme: 7.12.2021 - 11:02 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
MEB'den son dakika ana sınıfı açıklaması: Öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldüOkul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.

Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti.

ŞUBAT AYINA KADAR 10 BİN YENİ ANA SINIFI

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.

Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."
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