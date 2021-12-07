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Belarus, AB ülkelerine ve İngiltere'ye yaptırım kararı aldı

Belarus, İngiltere ve AB ülkelerinden bazı ürünlerin ithalatının yanında havayolu firmaları da dahil olmak üzere geniş çaplı bir yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Ekleme: 7.12.2021 - 01:39 Güncelleme: 7.12.2021 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Belarus, AB ülkelerine ve İngiltere'ye yaptırım kararı aldıGeçtiğimiz günlerde İngiltere ve Avrupa Birlği ülkelerinin Belarus'taki Belavia dahil yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım kararı alması üzerine Belarus yönetimi harekete geçti.

Belarus, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yaptırımların bazı ürünlerin ithalatı ile havayolu firmalarını kapsayacağı belirtildi.

"BELARUS'A YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELERDEN İTHALAT YAPILMAYACAK"

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus hükümeti, Belarus'a yasadışı şekilde yaptırım uygulayan ülkelerden gelecek bir dizi malın ithalatını yasaklama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

En kısa zamanda konuya ilişkin bir kararnamenin yayınlanacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, ulusal havayolu şirketi Belavia'ya uygulanan yaptırımların benzerinin de İngiltere ve AB devletlerinin havayolları firmalarına uygulanacağını kaydetti.

BAKANLIK, ÜLKEYE GİRİŞİ YASAK OLAN KİŞİLERİN DE LİSTESİNİ GENİŞLETECEĞİNİ DUYURDU

Bakanlık, Belarus topraklarına girişi yasak olan kişiler listesinin de genişletileceğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, birlik programının realizasyonunun devamı, Avrasya Ekonomik Topluluğu ortakları ve Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle güçlü ekonomik bağlar oluşturulmasının Belarus için önemli adımlar arasında olduğunu belirtilirken, AB ülkelerine ve İngiltere'ye yönelik yaptırımların söz konusu ülkelerin soğuk savaş dönemi mantığından vazgeçerek yapıcı işbirliğine dönmeleri halinde iptal edilebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta AB, İngiltere, ABD ve Kanada, Belaruslu muhaliflere baskı uyguladıkları ve göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığdıkları gerekçesiyle Belaruslu 30'a yakın kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.

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