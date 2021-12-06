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Kırgız mevkidaşının doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53'üncü yaş gününü kutlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk diledi.

Ekleme: 6.12.2021 - 22:16 Güncelleme: 6.12.2021 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Kırgız mevkidaşının doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a yaş günü nedeniyle bir telgraf gönderdi.

SAĞLIK, HUZUR VE BARIŞ DİLEDİ

Erdoğan, 53'üncü yaş gününü kutlayan Kırgız mevkidaşına gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk; Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanın Caparov'u ve Kırgız halkını bir kez daha canı gönülden tebrik ettiğini belirtti.

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