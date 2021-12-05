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Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları çerçevesinde, etkisiz hale getirilen bir teslim olmak üzere toplam 9 teröristten 3’ünün turuncu, 2’sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti. Turuncu listede yer alan teröristlerden birinin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren terörist grup içerisinde olduğu öğrenildi.

Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz
Ekleme: 5.12.2021 - 13:46 Güncelleme: 5.12.2021 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristten, 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

Teröristlerden birinin, Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan Munzur Kod adlı Cihan Söylemez olduğu belirlendi.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Söylemez'in, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'inşehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu açıklandı.

Turuncu listedeki diğer teröristlerin Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi.

GRİ KATEGORİDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörde Arananlarda 500 Bin TL'ye kadar ödülle "gri" kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik bir çok terör eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.


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