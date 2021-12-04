7 Şubat MİT Kumpası davasında önemli karar! FETÖ'nün açıktan giriştiği ilk operasyondu...

Yerel mahkemede dikkat çekici gerekçelerle verilen cezalar, aynı dikkat çekici gerekçelerle üst mahkemenin de onayından geçti. Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 18 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, toplanan delillere, incelenen dosya içeriğine göre yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti. Hapis cezalarında eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, ispat bakımından değerledirmenin yerinde olduğunu kaydeden daire, tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin olduğunu da vurgulayarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.DİKKAT ÇEKEN GEREKÇELERLE VERİLEN CEZALARİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 18 sanıklı davada 10 sanığa, 'hükümete yönelik darbeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verdi. Eski polis olan 4 sanık 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar ay ve gazeteci Mustafa Gökkılıç da 'silahlı terör örgütü üyeliği' ile 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 2 sanığın tüm suçlardan beraat ve 1 sanığın da davanın reddine yönelik hüküm kurduğu karara dair mahkeme gerekçesinde oldukça dikkat çeken tespitlere yer verdi. Kararda, hükümetin başlattığı açılım süreciyle birlikte Ortadoğu politikasının zarar göreceğini anlayan "himayedar" devletlerin, düğmeye basarak Oslo görüşmeleriyle süreci akamate uğrattığı vurgulandı. 7 Şubat, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeki en güvenilir ve en kritik birimi ele geçirme ve ona dokunma yoluyla mesaj verme gayretiydi. Erdoğan'a 'Sırada sen varsın' mesajı verilmeye çalışıldı. Erdoğan'ın, Hakan Fidan ve MİT görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi ile ilk darbe girişimi sonuçsuz kaldı. 7 Şubat ile amacına ulaşamayan örgüt, sonrasında 17-25 Aralık kumpasları ve son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde uluslararası "himayedarları" ile hükümeti devirmeyi denedi."HUKUKA AYKIRILIK YOK"Bu gerekçelerim ardından sanıklar haklarında verilen cezalara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliyesi 27. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire incelemesini tamamladıktan sonra dosya hakkındaki kararını verdi. Tek tek tüm sanıklar yönünden verilen cezaları inceleyen daire, aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 10 sanığa, 'hükümete yönelik darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında toplanan delillere,incelenen dosya içeriğine göre yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti. Sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.TÜM CEZALARA ONAMA KARARIDaire ayrıca sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak'ı fikir ve eylem birliği içinde ve hiyerarşik bir silsileyle 'nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle çarptırıldıkları 9'ar yıl hapis cezasını da eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, ispat bakımından değerledirmenin yerinde olduğunu belirterek onadı. Sanık eski polisler Oğuzhan Ceylan, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi ve Erkan Ünal'ın da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aldıkları 7 yıl 6 'şar aylık hapis cezası aynı gerekçelerle onandı.Zarova Köprüsü hizmete açılacak: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecekZarova Köprüsü hizmete açılacak: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecekSon dakika haberi: Otomobil fiyatlarında sanal artış! Biri daha ortaya çıktı...Otomobil fiyatlarında sanal artışSon dakika haberi | Emekli ve memura enflasyon zammı! 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Bir onama kararı da yerel mahkemenin sanıklar Mehmet Deveci ve Aykut Güçlü'nün de tüm suçlardan beraatına yönelik oldu. Daire gerekçesinde, mahkemenin tüm kanıtları incelediğini ve hükümlülük için yeterli görmediğini ve bu kararın yerinde olduğunu belirtti. Aralarında Yurt Atayün, Kasım Aksoy gibi isimlerin de bulunduğu 10 tutuklu sanığın hükmolunan ceza miktarı, sanıklara verilen ceza miktarına göre kaçma şüphelerinin olduğu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması kaydedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.