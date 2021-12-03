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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan her verinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını rahat bırakmıyor. Başkan Erdoğan’ın müdahale ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yaptığı baskın gibi ziyaretin ardından şimdi de TÜİK’i hedef aldı. TÜİK’in enflasyon açıklaması hakkında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
Ekleme: 3.12.2021 - 11:23 Güncelleme: 3.12.2021 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı.

Her defasında AK Parti iktidarının kurum ve kuruluşlara baskı yaptığı ve müdahale ettiği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun özellikle ülke ekonomisi hakkında açıklanan verilerden sonra baskın yapar gibi söz konusu kuruluşlara gitmesi büyük tepki çekti.



MERKEZ BANKASI'NI DA TEHDİT ETMİŞTİ

Merkez Bankası Ekim ayında 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekmişti.
Karardan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar
alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti.

Köşeli kelimeler ile faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın"
diyerek seslendi.

TEHDİDE DEVAM EDİYOR

İç politikaya dönük gerilimi yükselten bir üslup kulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

KAVCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SPEKÜLASYONLAR ZARAR VERİYOR

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." dedi.

Bugün de üstü kapalı tehditlerine devam eden ve faiz indirimlerine karşı olan Kılıçdaroğlu, Kars'taki 'Muhtarlar Buluşması'nda, "Buradan Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın." dedi.

BÜROKRATLARA TEHDİT KAVCIOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Londra'daki para baronlarının sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın aldığı kararlarla Türkiye'yi fakirleştirdiğini ve vatandaşların faturasını dahi ödeyemez hale getirdiğini ileri sürdü. "Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" diyen Kılıçdaroğlu yine bürokratları tehdit etmişti: "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!"



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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
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