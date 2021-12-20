Serkay Tütüncü Kimdir?

Serkay Tütüncü Sevgilisi Kim?

Burcu Özberk Kimdir?

Affilli aşk isimli idziide burcu Özberk ile başrolleri paylaşan oyuncu Serkay Tütüncü son zmanalrda sık sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Burcu Özberk ile aralarında aşk olduğunu belirten iddiaların ortaya çıkmasıyla birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Son dizisinin erken final yapmasıyla uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Serkay Tütüncü’nün ismi Burcu Özberk’le anılıyor. Bu sebeple ünlü oyuncunun hayranları tarafından Burcu Özberk hakkında da birçok detay merak ediliyor. Serkay Tütüncü’nün en son birlikte olduğu isim ise İlayda Alişan’dı. Masumiyet dizisinde başrolü paylaştığı partneri İlayda Alişan’la dizinin bitmesinden kısa bir süre sonra yaşadıkları aşk fotoğraflarla belgelenmişti. Bu birlikteliğin oldukça kısa sürmesinin ardından Serkay Tütüncü’nün uzun zamandır yalnız olduğu biliniyordu. Serkaysorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Serkay Tütüncü isminin yeniden gündeme gelmesiyle ünlü oyuncunun hayatı yeniden merak edilmeye başlandı. Konu kapsamında en merak edilenler arasında isesorusu yer alıyor. Serkay tütüncü 7 Şubat 1991 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Tireli olan ünlü oyuncu Ege üniversitesi mezunudur. Futbolculuk konusunda iyi olan Tütüncü İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında oynamıştır. 2016 yılında ise katıldığı Survivor yarışma programıyla tanınmaya başlamıştır. Yarışmada isminden sık sık söz ettirmesinin ardından oldukça popüler isimlerden biri olmuştur. Yarışmanın sona ermesiyle İnsanlık Suçu isimli dizide oyunculuk kariyeri için ilk adımı atmıştır. Ardından Kanal D’de yayınlanan Afilli Aşk dizisinde Volkan karakterini canlandırmıştır. Bay Yanlış isimli dizide ise Ozan karakterine hayat vermiştir. Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerle başrolleri paylaştığı Masumiyet dizisinde canlandırdığı İlker karakteriyle büyü beğeni toplamıştır.Serkay Tütüncü hakkında sık sık merak edilenlerden biri desorusudur. Masumiyet dizisinin bitmesinin ardından rol arkadaşı İlayda Alişan ile yaşadığı aik kısa sürede sona ermişti. Bu durumun ardından bir süre yalnız kalan Tütüncü’nün yalnızlığı kısa sürdü. Burcu Özerk ile birlikte olduklarının iddia edilmesi üzerine konuyla ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Serkay Tütüncü ve Burcu Özberk tarafından ise konuyla iligli bir açıklama yapılmadı.Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü’nün birlikte olduğu iddiaları sosyal medyada büyük gündem yarattı. Bu sebeple en merak edilenler arasındasorusu yer alıyordu. Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olarak 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oyunculuk kariyerine başlamıştır. Huricihan Sultan karakterine can vermesiyle tanınan ve birçok kişi tarafından beğeni toplayan Burcu Özberk Güneşin Kızları dizisiyle patlama yaratmıştır. Serkay tütüncü ile adı aşk iddialarına karışan Burcu Özberk konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.