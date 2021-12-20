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MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gündemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Ekleme: 20.12.2021 - 00:16 Güncelleme: 20.12.2021 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Ekonomi Modeli'ne tam destek verildi. Açıklamada, 'Uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz' denildi.

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD olarak bizler reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız.

MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz

'TÜRKİYE EKONOMİSİ YALNIZCA DÖVİZ KURUNA İNDİRGENEREK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Zira yılın 3 çeyreğinde %11,7 büyüyen, 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTADIR'

Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz

'DÜŞÜK FAİZ ODAKLI POLİTİKAMIZIN DESTEKÇİSİ OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ'

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz.'
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
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