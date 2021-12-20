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Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil?

Ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışı devam etse de soğuk hava dalgaları hayatı olumsuz etkiliyor. 20 Aralık'ta birden fazla şehirde tatil haberleri birbiri ardına geldi. Peki Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil?

Ekleme: 20.12.2021 - 09:11 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil?
Aralık ayının sonlarına doğru soğuk hava ülkeyi etkisi altına aldı. Bu kapsamda vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasını dikkatle izledi. Peki Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil? İşte kar tatili yapılan iller...

Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konya'da dün geceden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağıştan etkilenen şehir merkezinde kar kalınlığı 20 cm'yi, bazı bölgelerde ise yarım metreyi geçti.

Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil?

Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil Edildi!

Devam eden yağmur nedeniyle okul tatil edildi. Konya, Selçuklu, Karatay, Meram ve Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli'de, sürekli yağış Selçuklu, Karatay, Meram ve Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde. Eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile olan kamu görevlilerinin bir gün idari izne ayrılacağı bildirildi.

Hangi İllerde Okullar Tatil?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Tongceli'de iki gün üst üste kar yağışı nedeniyle kentte 90 köy Karayollarında ulaşım yasak olsa da yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bugün Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi? Hangi İllerde Okullar Tatil?

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.Denizli'nin Babadağ ilçesinde kar yağışının etkilisi olmasının ardından eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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