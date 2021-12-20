Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam

Bakan Bilgin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret, emekli ve memura zam konularında açıklama yaptı. Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirterek, 'Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi bir çeşit vergi iadesidir.Bu yıl için 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ de var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir' dedi.ENFLASYON ÜZERİNDE SOSYAL TRANSFERBütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, 'Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla görüşmeler yaptık, varılan bir mutabakat var.Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz' açıklamasını yaptı.3600 MECLİS'E GELİYOREk gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, 'Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur' dedi.Bilgin, 'Emeklilerde, kamuda çalışanlarda, işçilerde tüm çalışmalarımızı yaparken enflasyonu düşünüyoruz. Türkiye'nin en alt gelir gruplarını kapsayan asgari ücret politikasını ve enflasyonu dikkate alan ve sosyal refahı hedefleyen çalışma şeklimiz var' dedi.