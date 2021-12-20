2022 Çin Takvimi Nasıl Kullanılır? Çin Takvimi Gerçek Mi?

Çin Takvimi Bebek Cinsiyeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Çin Takvimi 2022 Nasıl Kullanılır?

Çin Takvimi Gerçek Mi?

2022 yılına sayılı günler kalmasıyla beraber birçok kişi Çin takvimi hakkında detaylı araştırmalara başladı. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasındave Çin Takvimi gerçek mi soruları yer alıyor. Çin takvimi 2022 hakkında en sık aratılanlar sorular arasındasorusu da bulunur. Çin takvimi hakkında sık sık ebeveynler araştırma yapıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenlerden birisorusudur. Çin takvimi tamamen batıl inançlara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple konuyla ilgili olarak doğruluk payının olup olmadığı da araştırılır. Çin takvimi hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Çin takvimi hakkında sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak özellikle anne ve baba adayları araştırma yapıyor. Bebeğin cinsiyetinin takvime göre hesaplandığını duyan kişiler tarafından oldukça araştırılan bu durumu hesaplamak için bazı bilgilerin kesin olarak bilinmesi gerekir. Hesaplama kurallarına göre annenin doğum tarihi oldukça önemlidir. Annenin yaşı ve hamile kaldığı sene de bu konuda hesaplama yapabilmek için büyük önem taşır. Annenin hamile kaldığı yaş 21 olduğunda bebeğin kız olma ihtimali Çin takvimine göre oldukça yüksektir. Miladi takvime göre bu yaş 20 olarak gözükebilir. Bu sebeple hesaplamayı kullanırken Çin Takvimi tercih edilmelidir. İşte-Öncelikle Mart ayından sonra doğanlar mevcut yaşa 1 eklemelidir.-Ocak ve Şubat ayında doğanlar ise Çin Takvimi ajandasından o yılın geçişini öğrenmeniz mümkün olacaktır.-Miladi Takvime göre belirtilen aylardan daha önce doğan kişilerin yaşlarına 2 eklemesi gerekiyor. Belirtilen zamandan sonra doğulduğunda ise eklenecek yaş 1 olmalıdır.Çin takvimi hakkında sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bu sebeple Çin takvimi hakkında araştırma yapan birçok kişi bu sorunun cevabını arıyor. Bebek cinsiyetinin Çin takvimine göre hesaplandığını belirten kişiler için internet üzerinden konuyla ilgili araştırma yapılıyor. Çin Takvimi kullanmak genellikle bebek cinsiyeti hesaplamak isteyenlerin tercih ettiği durumlardandır. Annenin yaşına ve hamile kaldığı aya bakılarak konu hakkında hesaplama yapabilirsiniz.Çin takvimi 700 yılından beri bebek cinsiyeti hesaplamak için tercih ediliyor. Bu sebepleorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tamamen batıl inançlara göre hazırlanan bir takvim olan Çin takvimine bu sebeple sadece eğlenme amacıyla bu takvime bakabilirsiniz. Birçok kişi Çin takviminde doğruluk payı olup olmadığını düşünse de X ve Y kromozomuna göre zaten %50 ihtimal bulunur. Bu sebeple Çin takvimine göre bebek cinsiyeti belirleme ise tamamen eğlence amaçlı uygulamalardandır.