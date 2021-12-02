Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı.Bakan Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 192 can kaybı yaşandı.