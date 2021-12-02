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Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019 yılında 25 kuruş olarak başlayan 2020 ve 2021 yıllarında aynı ücretle devam eden plastik poşet ücretlerinin 2022 yılı için de aynı ücretten devam etmesine karar verdi. 2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar plastik poşet ücreti sabit kalacak.

Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...
Ekleme: 2.12.2021 - 15:16 Güncelleme: 2.12.2021 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...
Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, '2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alış verişinde bulunulması' gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Bakan Kurum onayladı

Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi.

2019 yılında başlatılan uygulama dâhilinde plastik poşetler adet başına ve vergiler dâhil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu. Söz konusu tutar 2020 ve 2021 yıllarında da değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edilmişti.


Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkemizde plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan 'sera gazı salınımının azaltılması' noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu.

2021 yılı sona erdiğinde, uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olacağı öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.

İlgili mevzuat

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Ek 13'üncü maddesinde yer alan '…Plastik Poşetler Satış Noktalarında Kullanıcıya Veya Tüketiciye Ücret Karşılığı Verilir' hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar' yayımlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması' başlatılmıştı.

Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan 'Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur' hükmü esas alınıyor.


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Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum'dan açıklama geldi...
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