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Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık

Erken emeklilik birçok kişinin hayali. Erken emeklilik için borçlanma planları yapanlar için kritik haber geldi. Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 7 bin 459, doğum borçlanmasında 9 bin 946 lira fark oluşabilecek. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık.

Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık
Ekleme: 2.12.2021 - 09:44 Güncelleme: 2.12.2021 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık
Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ayı kaldı.

Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.

Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.

Örneğin; brüt asgari ücret, yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 artarsa, 4 bin 872 lira 56 kuruşa yükselecek. Bu durumda 1 aylık borçlanma tutarı (brüt asgari ücretin yüzde 32'si) en az bin 559, 2 yıllık doğum borçlanması 37 bin 421, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 65 liraya çıkacak.

Doğum borçlanmasında 9 bin 946, askerlik borçlanmasında 7 bin 459 lira fark oluşacak. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapan daha az ödeyecek.

TAMAMI MI ÖDENMEK ZORUNDA?

Sıgortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödenebileceği gibi, bir kısmı da ödenebiliyor.

NE YAPMAK LAZIM?

Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin.
SGK'ya dilekçe ile başvurun.
Borçlanılacak süreyi belirleyin.
Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.


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