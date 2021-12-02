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Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi

Bülent Arınç ile karşılıklı atışma halinde olan Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında da bu kavgayı sürdürdü.

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
Ekleme: 2.12.2021 - 11:26 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
Ahmet Hakan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışma devam ediyor.

Bülent Arınç, dün Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, Hakan'a yönelik "entel maganda", "babanın kemiklerini sızlattın", "güzel günlerini sattın" gibi sert ifadeler kullanmıştı.

"KEDİNE BİLE ACIYORUM"
Hakan, Arınç'a açıklamasındaki, "Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum." ifadeleri üzerinden cevap verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR BÜLENT ARINÇ FARK ETTİ"
Ahmet Hakan, köşe yazısını kedisi Sekter'in ağzından kaleme aldı.

Sekter'in ağzından, Ahmet Hakan'ın yazısından satır başları şöyle:

"Fotoğraflarıma bakanlar, Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar. Çok şükür, çok şükür! Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı: Bülent Arınç!



"BEN DE RAKİP OLARAK ÇIKABİLİRİM"
Ben bu Ahmet Hakan denilen şahsın elinden neler çekiyorum, neler! Kışkırtmak gibi olmasın ama bu adam resmen sana yaptıklarının aynısını bana yapıyor Bülent Abi! Biraz daha zorlarsa ben de bunun karşısına rakip olarak bile çıkabilirim be abi.

"KURTAR BENİ BÜLENT ABİ"
Madem şu koca memlekette çektiğim acıyı fark eden ilk ve tek kişi sen oldun, o halde gel de kurtar beni bu adamın elinden Bülent Abi.

Gerekirse cübbeni giy, müdafaa et beni.Hiç merak etme: Karşılığını fazlasıyla öderim sana Bülent Abi...


"SANA MAHREM BİLGİ VERİRİM"
Sana istemediğin kadar çok mahrem bilgi veririm. Sen ister o mahrem bilgileri, kaset faresi dostlarına verirsin. İster önümüzdeki polemiklerde kullanırsın. Artık orası senin bileceğin iş.

"ÖZGÜL AĞIRLIKLARIMIZI BİRLEŞTİRELİM"
Ya da gel, özgül ağırlıklarımızı birleştirelim Bülent Abi. “Başkaldırıyoruz, varın bizim farkımıza” diye Ahmet Kaya şarkıları söyleyelim beraber.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI OLUŞTIRALIM"
Kedilerden bile oy alacak bir parti kuralım. Üçüncü ittifakı oluşturalım. Devirelim şu Ahmet Hakan saltanatını.

"DAMADINI KURTARDIĞIN GİBİ"
Gel, kaçır beni Bülent Abi. Gel, sahip çık şu Sekter mazlumuna. Damadını kurtardığın gibi kurtar beni."
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Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
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