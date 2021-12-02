Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. 2022'de yüz binlerce üniversite adayı YKS'ye girecek. Peki 2022 YKS başvuruları başladı mı? 2022 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 YKS Başvuru Tarihleri...

2022 YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?



YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?



yüzlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kalmışken öğrencilerin YKS sınavı stresi de artıyor. Bu nedenle 2022 ÖSYM sınav takvimi oldukça araştırılıyor. Öğrenciler özellikle "?" sorularına yanıt arıyor. Sizler için ÖSYM sınav takvimini veni araştırdık.2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. YKS başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Geçen yıl, sınav takvimi programı 18 Ocak'ta açıklanmış ve bu yıl 4 Şubat – 2 Mart 2021 tarihleri ​​arasında sınav başvuruları alınmıştı. 2022 yılına dair net bir tarih henüz belirlenmedi.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezi üzerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​​​internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemi mobil uygulamasından yapabilecekler.