1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak
Türkiye, Gaziantep'te bir aylık bebeğine işkence yapan cani Yunus Göç'ü konuşuyor. Görüntüler dehşet saçarken kan donduran detaylar da ortaya çıkıyor. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadesinde, kocasının kendisine "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediğini aktardı. Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembihlediği belirtildi.
Gaziantep'te aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve tüm
Türkiye'yi ayağa kaldıran baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü
söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile
getirdi.
Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç,
'Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene
kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarakta ağzından ve
burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş
yaptım' dedi.
AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME
Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç,
'Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim
telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı
ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet
etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte
hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun
gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun
gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından
ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi
tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu
doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim'
ifadelerini kullandı.
KAYINVALİDEM KOLUMU SIKTI
Hastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunu
aktaran anne Semra Göç, 'Doktor bana gözündeki morluğu sordu.
Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktora
eşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı.
Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklık
olduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrar
örneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın ve
morlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürük
olabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneye
gidebileceğimizi söyledi' dedi.
İLAÇLARIN YANINA TELEFON KAMERASINI AÇIP KOYDUM
Göç, korku dolu anları şöyle anlattı: 'Çocuğun vücudundaki morluklar bu
süreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çay
yapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğun
ağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu.
Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim.
Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık bir
şekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağın
kapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum.
Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibi
davranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım.
Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca,
'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.
O ÇOCUK AĞLADIĞINDA BOĞAZINI SIKACAKSIN ÖYLE ÇIRPINIP
KALACAK
Bu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerek
ellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazını
sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşma
dedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonra
hemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim.
Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce annemin
ikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'ten
şikayetçiyim.'
BİR ANLIK SİNİRLE DARP ETTİM
Cani baba Yunus Göç ise savcılığa verdiği ifadede, olay günü bebeğe annesi
tarafından mama hazırlandığını ve yedirdiğini söyledi. Göç, 'Sonra eşim,
bebeği bana bırakarak odadan ayrıldı. Bebek bir anda ağlamasa başladı.
Ben de bir anlık sinir ile bebeği darp ettim.
Ben bebeği darp ederken annesi odada değildi. Ben bebeği darp
ettikten sonra annesi içeri gelip bebeği pışpışlamak için kucağına aldı.
Daha önce oğlum Cihan'a yönelik bir darp eylemim olmamıştır.
Pişmanın üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum' dedi.
EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin
annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya
çıktı.
Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine
dönüyor.. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay
önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği edinilen bilgiler arasında
yer aldı