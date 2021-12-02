1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Gaziantep'te aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve tümTürkiye'yi ayağa kaldıran baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünüsöyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dilegetirdi.Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç,'Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çenekısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarakta ağzından veburnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaşyaptım' dedi.AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEEşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç,'Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benimtelefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamıararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayetetmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birliktehastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğungözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğungazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzındanve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememitembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumudoktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim'ifadelerini kullandı.KAYINVALİDEM KOLUMU SIKTIHastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunuaktaran anne Semra Göç, 'Doktor bana gözündeki morluğu sordu.Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktoraeşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı.Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklıkolduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrarörneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın vemorlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürükolabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneyegidebileceğimizi söyledi' dedi.İLAÇLARIN YANINA TELEFON KAMERASINI AÇIP KOYDUMGöç, korku dolu anları şöyle anlattı: 'Çocuğun vücudundaki morluklar busüreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çayyapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğunağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu.Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim.Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık birşekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağınkapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum.Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibidavranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım.Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca,'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.O ÇOCUK AĞLADIĞINDA BOĞAZINI SIKACAKSIN ÖYLE ÇIRPINIPKALACAKBu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerekellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazınısıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşmadedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonrahemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim.Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce anneminikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'tenşikayetçiyim.'BİR ANLIK SİNİRLE DARP ETTİMCani baba Yunus Göç ise savcılığa verdiği ifadede, olay günü bebeğe annesitarafından mama hazırlandığını ve yedirdiğini söyledi. Göç, 'Sonra eşim,bebeği bana bırakarak odadan ayrıldı. Bebek bir anda ağlamasa başladı.Ben de bir anlık sinir ile bebeği darp ettim.Ben bebeği darp ederken annesi odada değildi. Ben bebeği darpettikten sonra annesi içeri gelip bebeği pışpışlamak için kucağına aldı.Daha önce oğlum Cihan'a yönelik bir darp eylemim olmamıştır.Pişmanın üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum' dedi.EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞOcak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğinannesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortayaçıktı.Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evinedönüyor.. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ayönce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği edinilen bilgiler arasındayer aldı