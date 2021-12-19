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AUZEF Bitirme Sınavları Ne Zaman? AUZEF Final Sınav Tarihleri

AUZEF vize sınavlarının yapılmasının ardından konuyla ilgili olarak birçok öğrenci araştırma yapıyordu. Konu kapsamında en merak edilen konular arasında AUZEF final sınavı ne zaman yer alıyordu. Peki, AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı belli oldu mu? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 15:19 Güncelleme: 19.12.2021 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
AUZEF Bitirme Sınavları Ne Zaman? AUZEF Final Sınav Tarihleri
Vizelerin bitmesinin ardından açıktan okuyan öğrenciler konu hakkında birçok araştırma yapmaya başladı. Konu kapsamında en merak edilenler arasında ise AUEF bitirme sınavları ne zaman ve 2022 AUZEF final tarihleri yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan sınavlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda sınav tarihlerinin ne zaman olduğu da birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. 2009 senesinden beri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Birçok öğrencisi bulunan fakültenin en popüler açık ve uzaktan öğretim fakültelerinden biri olduğu da belirtilenler arasında bulunuyor. Konu kapsamında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından bitime sınavlarının tarihinin belli olmasıyla birçok öğrencinin beklediği cevap gelmiş oldu. AUZEF bitirme sınavları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

AUZEF Bitirme Sınavları Ne Zaman?


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açık öğretim sınavları hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu kapsamında AUZEF bitirme sınavları ne zaman ve AUZEF final sınavları belli oldu mu soruları yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarının tarihinin açıklanmasıyla birçok öğrenci konu hakkında araştırma yapılıyor. Vize sınavlarının 4-15 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından birçok kişi ikinci sınavların yapılacağı tarihi araştırıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Final sınavlarının dört oturumda geçekleştirileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.


AUZEF Bitirme Sınavları Ne Zaman? AUZEF Final Sınav Tarihleri

AUZEF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?


YÖK tarafından gerçekleştirilecek olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için giriş belgelerinin nereden alınacağı oldukça merak ediliyor. Bu konu kapsamında sık sık aratılanlar arasında AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır sorusu yer alıyor. AUZEF resmi web sitesi üzerinden giriş belgelerinizi kolaylıkla alabilirsiniz. AUZEF tarafından sınavların ne zamana yapılacağı hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde “Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.”


AUZEF Bitirme Sınavları Ne Zaman? AUZEF Final Sınav Tarihleri

AUZEF Nedir?


AUZEF hakkında sık sık aratılanlar arasında AUZEF nedir sorusu da yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltması olarak kullanılan AUZEF İstanbul Üniversitesi'nin açık öğretim ve uzaktan öğretim programları için kurulmuştur. 2009 yılında faaliyete başlayan bu bölüm birçok öğrencinin eğitim aldığı fakülteler arasında yer alıyor. Türkiye'de açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren en bilinen fakülteler arasında yer alır. AUZEF kapsamında 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans programı yer alır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programları arasında bulunur.

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